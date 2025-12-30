Novo executivo do Cruzeiro conhece Toca da Raposa II: 'Estou impressionado'

Depois de uma rápida negociação, o Cruzeiro anunciou na tarde da última segunda-feira (29) a contratação do executivo de futebol Bruno Spindel. Em seu primeiro dia na Toca da Raposa II, após um encontro com Pedro Lourenço, ele conheceu as instalações do Cabuloso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Fala, Nação Azul. Honrado demais de receber o convite do Pedro Lourenço, do Pedro Junio. Grato pela confiança deles no meu trabalho. Tenho certeza que com o Joaquim Pinto vamos conseguir aprofundar os processos de gestão, o profissionalismo que o clube já apresenta. Impressionado com a estrutura. Um prazer reencontrar velhos conhecidos, o Tite, sua comissão técnica. Certeza que teremos grandes conquistas pela frente. Que o Cruzeiro possa crescer ainda mais e ganhar ainda mais títulos – disse o dirigente em vídeo compartilhado pelo Cruzeiro nas redes sociais.

Bruno Spindel acertou com o Cruzeiro no último fim de semana e assinou na segunda-feira um contrato de dois anos. No sábado, ele estava muito próximo de fechar com o Corinthians, mas o Timão decidiu contratar Marcelo Paz.

continua após a publicidade

O ex-Flamengo desistiu do Alvinegro ao ver que os paulistas demoraram muito para enviar seu contrato, e encerrou a transação. Logo em seguida, a Raposa partiu para cima do profissional e rapidamente acertou sua contratação.

Quais serão as atribuições de Spindel no Cruzeiro?

Bruno Spindel, no cargo de executivo de futebol, será o responsável por participar de negociações eventualmente, ao lado de Joaquim Pinto e principalmente de Pedro Junio. Além disso, também acompanhará a delegação celeste nas viagens e estará em constante comunicação com a comissão técnica e os atletas.

continua após a publicidade

Bruno Spindel, novo diretor executivo do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Enquanto isso, Joaquim Pinto segue na avaliação de oportunidades de mercado, principalmente na captação de jovens para o Cruzeiro, e também participando nas negociações. Já Rodrigo Ramos fará funções mais administrativas.