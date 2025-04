Tite anuncia pausa na carreira e frustra planos do Corinthians

Tite não será o novo treinador do Corinthians. O filho do técnico, Matheus Bachi, usou as suas redes sociais na manhã desta terça-feira (22), para anunciar que o ex-comandante do Timão fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador tinha negociações em andamento com o Corinthians. A pausa frustra os planos do Timão, que, internamente, via com otimismo a possibilidade de contratar Tite para o restante desta temporada. O clube alvinegro volta a estaca zero.

Carreira de Tite

O último clube que o treinador trabalhou foi o Flamengo, entre 2023 e 2024. O gaúcho foi demitido do cargo após uma eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol, e foi muito contestado pelos torcedores rubro-negros.

continua após a publicidade

Antes disso, ficou seis anos na Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. No Corinthians, o treinador ainda era quase uma unanimidade por suas boas campanhas.

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

continua após a publicidade

Tite anunciou uma pausa na carreira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Busca por treinador

Tite estava sendo tratado como prioridade do Corinthians para o cargo. O Timão, inclusive, freou as negociações com Dorival Júnior para focar no treinador. Com a recusa, o clube alvinegro se reorganiza para buscar um novo nome.

Sem treinador desde a última quinta-feira (17), quando Ramón Díaz foi demitido, a diretoria do Corinthians é acelerar o processo para garantir o treinador no duelo contra o Racing, do Uruguai, na quinta-feira (24), pela Sul-Americana.