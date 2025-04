Tite anunciou uma pausa indeterminada na carreira e não será o treinador do Corinthians. O anúncio foi feito nesta terça-feira (22), nas redes sociais do filho do técnico, Matheus Bachi. O clube alvinegro foi pego de surpresa com a decisão.

Em suas redes sociais, o Corinthians divulgou um comunicado oficial informando sobre o encerramento das negociações. As tratativas estavam avançadas, e a diretoria do Timão esperava assinar o contrato ainda nesta terça-feira (22). Tite, inclusive, era aguardado para comandar o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava.

Nota do Corinthians

"Na manhã desta terça-feira (22), o Sport Club Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do Mundo pelo clube."

Corinthians se supreendeu com o afastamento de Tite (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Busca por um novo treinador

A pausa frustra os planos do Timão, que, internamente, via com otimismo a possibilidade de contratar Tite para o restante desta temporada. O clube alvinegro volta à estaca zero.

Tite estava sendo tratado como prioridade do Corinthians para o cargo. O Timão, inclusive, freou as negociações com Dorival Júnior para focar no treinador. Com a recusa, o clube alvinegro se reorganiza para buscar um novo nome.

Sem treinador desde a última quinta-feira (17), quando Ramón Díaz foi demitido, a ideia da diretoria do Corinthians é acelerar o processo para garantir o treinador no duelo contra o Racing, do Uruguai, na quinta-feira (24), pela Sul-Americana.