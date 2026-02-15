Ronaldinho manda recado a Lucas Pinheiro, que responde: 'Se não fosse por você'

O esquiador Lucas Pinheiro conquistou a primeira medalha de ouro olímpica de inverno para o Brasil na competição de esqui alpino. O feito histórico ocorreu neste sábado (14) em Bormio, na Itália, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Após a vitória, o atleta trocou mensagens com seu ídolo Ronaldinho Gaúcho nas redes sociais.

A interação aconteceu quando o ex-jogador de futebol parabenizou Lucas através da rede social "X", chamando-o de "orgulho" para o Brasil. Em resposta, o esquiador escreveu: "Inacreditável… Obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui".

Lucas cresceu em Oslo, na Noruega, mas manteve forte ligação com a cultura brasileira por influência de sua mãe Alessandra. Seus primeiros ídolos esportivos foram Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, que inicialmente o inspiraram a sonhar com uma carreira no futebol.

Lucas Pinheiro competirá novamente na próxima segunda-feira na prova de slalom. Esta modalidade possui descida mais curta e obstáculos posicionados a aproximadamente 13 metros de distância entre si, exigindo grande precisão nas curvas. O medalhista falou sobre a emoção de ouvir o hino nacional:

- Devo dizer que o hino nacional foi definitivamente um momento de muita emoção. Eu não cresci como esquiador, eu cresci como jogador de futebol, essa foi minha introdução ao esporte. Quando eu estava visitando minha família no Brasil, meus primeiros modelos de atletas eram Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo - disse Lucas Pinheiro.

- Esses indivíduos realmente mudaram o esporte, o futebol, e o esporte em geral, com a coragem de ser quem eles são, apesar de todas as críticas, todas as consequências que vêm com isso. E é essa coragem exata de ser quem eles são, mesmo que eles sejam diferentes, que me inspirou e me fez ir até o meu pai, quando eu tinha seis ou sete anos, e de dizer a ele que eu queria realmente ser o melhor jogador de futebol do mundo. Agora, de alguma forma, eu sou um esquiador, mas pelo menos eu sou um campeão - completou.

