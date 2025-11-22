menu hamburguer
Futebol Nacional

Tite anuncia retorno ao futebol após sete meses afastado

Treinador anunciara pausa na carreira em abril para cuidar da saúde

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
10:54
Tite - Seleção Brasileira - Brasil
imagem cameraTite está de volta ao futebol após sete meses afastado (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)
Técnico da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Tite anunciou neste sábado (22) que voltará ao futebol. O treinador estava afastado de todas as atividades desde abril, quando teve uma crise de ansiedade. 

"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico", declarou o treinador, por intermédio de sua assessoria. O treinador, porém, ainda não está acertado com nenhum clube.

"Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos. Adenor Leonardo Bachi (Tite)."

Tite estava fora do futebol desde abril

Em abril, Tite estava em negociações avançadas para retornar ao Corinthians, clube pelo qual conquistou os maiores títulos da carreira. No dia 22 daquele mês, contudo, ele divulgou comunicado informando que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúda.

"Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", declarou Tite, à época.

O treinador, de 64 anos, não comanda uma equipe desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Flamengo. Ele tem no currículo as conquistas do Mundial de Clubes e da Libertadores de 2012, os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015 e a Sul-Americana de 2009, entre outros. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 2019 e chegou às quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Logo depois, ele deixou a equipe nacional.

Tite - Treino Seleção Brasileira
Tite comandou a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

