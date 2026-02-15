Europeus se chocam com ex-Palmeiras na Inglaterra: 'Tudo que eu quero'

A atuação de um jovem formado nas categorias de base do Palmeiras na Inglaterra chamou muita atenção nas redes sociais europeias. Na manhã deste domingo (15), o menino Kevin brilhou mais uma vez com a camisa do Fulham.

Em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, o Fulham venceu o Stoke City por 2 a 1, fora de casa. O segundo gol do clube inglês foi marcado por Kevin. O ex-jogador do Palmeiras tabelou, tirou a marcação e finalizou no canto do goleiro para sacramentar a vitória.

Nas redes sociais, torcedores ingleses foram à loucura com a atuação do jovem revelado pelo Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

Kevin, ex-Palmeiras, em ação pelo Fulham (Foto: Divulgação/Fulham)

Veja reação dos ingleses com atuação do ex-Palmeiras

Tradução sobre o jovem formado na base do Palmeiras: Esse Kevin do Fulham é tudo que eu quero que o Manhoef seja.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Consegui assistir ao jogo ao vivo. Kevin é um grande problema, ele não ficará muito tempo no Fulham. Fiquei impressionado com o Kevin quando ele jogou contra nós algumas semanas atrás, mas assistindo ao jogo ao vivo, ele é realmente muito bom. Nos próximos anos, ele sairá do Fulham e conseguirá uma transferência para um grande clube.

Tradução sobre o Cria da Academia: Esse ponta do Fulham, Kevin, é um talento muito sério. Wow!!

Tradução sobre o jovem ex-Palmeiras: O craque da partida foi, sem dúvida, o brasileiro Kevin. Quase todo o jogo do Fulham girou em torno do seu lado do campo. Praticamente não conseguiam tirar a bola dele. Ele criou diversas chances, soube quando se deslocar para o meio para criar oportunidades, como no gol, e também quando avançar.

Tradução sobre o jovem atacante brasileiro: Eu gosto muito do Kevin do Fulham. Bom em dribles, passes longos e curtos, tomada de decisão e trabalha duro em todo o campo. Ele tem todos os atributos de um jogador que o Arteta deseja e acredito que ele elevará o nível do nosso lado esquerdo da defesa.

