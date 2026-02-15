Filipe Luís definiu a equipe titular do Flamengo que vai a campo contra o Botafogo, em busca da vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O técnico promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão, optando por mandar a campo uma equipe praticamente reserva. Algumas críticas foram pontuadas por internautas;

continua após a publicidade

A escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

➡️ Botafogo escalado com mudanças para enfrentar o Flamengo pelo Carioca

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar para semifinal enfrentará o Madureira. O eliminado, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase. 📺Clique aqui para assistir a Botafogo x Flamengo

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Botafogo x Flamengo

De um lado, o Botafogo do técnico Martín Anselmi, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, deve levar a campo o que há de melhor fisicamente, ainda que com cautela. Isso porque a delegação viajará horas após a partida para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional Potosí na quarta-feira (18) pela ida da segunda fase da Libertadores.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

🕹️Faça sua aposta para Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.