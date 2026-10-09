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Jornalista critica atuação de Rossi, do Flamengo: 'Colecionador'

Rubro-Negro sofreu um empate relâmpago nos minutos finais do confronto

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/10/2026 10:06
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Comentarista aponta histórico de falhas de goleiro Rubro-Negro (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)
Comentarista aponta histórico de falhas de goleiro Rubro-Negro (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Santos e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. O duelo teve o retorno de Neymar, que marcou duas vezes, de pênalti. O Rubro-Negro balançou as redes duas vezes no primeiro tempo. Em suas redes sociais, Mauro Cezar apontou Rossi como culpado no primeiro gol sofrido pelo Flamengo neste confronto.

O goleiro passou para Jorginho, que recebeu pressionado por dois jogadores santistas e tentou um giro, no qual perdeu a posse da bola e foi derrubado na área. O volante colocou a mão na bola, acreditando que teria uma falta a seu favor. Daronco, no entanto, apitou falta para o Santos fora da área e, após revisão no VAR, assinalou pênalti e cartão vermelho para o meia carioca.

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Mauro Cezar ironiza titularidade de Rossi no gol do Flamengo

Para o comentarista e especialista em futebol, Rossi tem um histórico de falhas na meta rubro-negra e ele não entende como o goleiro consegue manter essa titularidade com essa "coleção" de lances em sua trajetória. Utilizando as redes sociais, o jornalista disparou:

- Colecionador de falhas, Rossi é, inexplicavelmente, intocável no Flamengo - Mauro Cezar, via X.

Na mesma linha, Mauro apontou os jogos mais recentes em que Rossi teve atuação abaixo pela defesa do Flamengo e que possivelmente foi o lance-chave para o resultado do confronto. Confira a lista:

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Falhas e gols sofridos em bolas defensáveis em 2026

  1. Lanús (Recopa Sul-Americana): erro no lance do gol de Castillo, no Maracanã.
  2. Vitória (Copa do Brasil): falha no segundo gol, que eliminou o Flamengo.
  3. Athletico (Brasileiro): um autêntico frango após chute de Speed Mendoza em seu canto.
  4. Palmeiras (Brasileiro): duas falhas na derrota por 3 a 0, nos gols de Allan e Paulinho.
  5. Cruzeiro (Brasileiro): gol de Arroyo, em chute de longe, defensável.
  6. Santos (Brasileiro): dá a bola na "fogueira" para Jorginho, que comete pênalti e é expulso.
Jornalista questiona titularidade de Rossi, do Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Jornalista questiona titularidade de Rossi, do Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Como foi o confronto Santos x Flamengo

O confronto entre paulistas e cariocas começou equilibrado, com um pouco mais de posse do Flamengo, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Pelo Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o placar, mas mandou ambas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia encaminhar-se para o intervalo sem gol, com algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo marcou duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi anotado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

Neymar garante o empate do Peixe

Atrás no marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e tirou Barreal e Coutinho, que ainda está sem ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações no início. Diferentemente da primeira etapa, desta vez quem dominava a partida era o Peixe, buscando reverter o placar adverso. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

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Meia foi expulso em Santos x Flamengo na Vila

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola duas vezes: a primeira no limite da área e, em seguida, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após revisão no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 marcou o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

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