Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornal espanhol aponta surgimento de 'novo Endrick' no São Paulo

Atacante de apenas 15 anos marcou mais de 100 gols em um ano e meio

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 11:33
Favorite o Lance! no Google
Endrick - Palmeiras
Endrick marcou 21 gols em 81 jogos pelo profissional do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nicolas Francisco, joia do sub-15 do São Paulo, virou manchete no jornal espanhol As, que já trata a jovem promessa como o sucessor de Endrick, revelação do Palmeiras que hoje joga no Real Madrid e na Seleção Brasileira. O periódico caracteriza Nicolas como um "finalizador nato e eficiente, com grande capacidade de drible no um contra um".

As traz Nicolas Francisco, do São Paulo, em destaque
As traz Nicolas Francisco, do São Paulo, em destaque

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Quem é Nicolas Francisco, joia do sub-15 do São Paulo?

Contratado há três temporadas junto ao Grêmio Prudente, equipe da terceira divisão do Campeonato Paulista, Nicolas Francisco já é o artilheiro do sub-17 do São Paulo, mesmo jogando duas categorias acima da sua. O atacante já soma 18 gols em 27 partidas, com média de um gol a cada 74 minutos.

continua após a publicidade

Na última temporada, Nicolas marcou 14 gols em 19 jogos no Campeonato Paulista Sub-15, rendendo sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-15.

Entre o início de 2021 e meados de 2022, o atacante marcou 100 gols nas categorias de base do Grêmio Prudente, tornando-se o artilheiro de sua faixa etária, despertando interesse de gigantes do futebol brasileiro. Clubes como Santos, Palmeiras, Athletico, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG colocaram o jovem na mira, mas foi o São Paulo que conquistou o passe da jovem promessa.

continua após a publicidade

Destaque aos crias de Cotia

O São Paulo sempre foi uma mina de ouro de jovens talentos. Estrelas como
Casemiro, Militão e Kaká foram revelados pelo Tricolor Paulista e posteriormente fizeram história na Europa.

💰 São Paulo fatura premiação milionária com título do Brasileirão Feminino

Tudo sobre
Sugerida para você!
Willian - Arsenal

Futebol Internacional

Willian expõe bastidores da passagem pelo Arsenal e faz grande desabafo: 'Não foi'

Há 15 minutos
Comentarista reprovou adversários do Brasil em primeira Data Fifa pós-Copa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Fora de Campo

Mauro Cezar detona amistosos da Seleção Brasileira: 'Palhaçada'

Há 37 minutos
Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca

Fora de Campo

Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

Há 5 horas
Urna eletônica em campo de futebol

Fora de Campo

Quando é o segundo turno das eleições? Saiba se vai ter jogo no dia

Há 14 horas
Ídolo do Corinthians dispara contra postagem de Memphis Depay (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Marcelinho, Edmundo, Luxa… veja a lista dos ex-ateltas que não se elegeram

Há 14 horas
Tarcísio de freitas é reeleito governador de São Paulo

Fora de Campo

Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do Rio

Há 15 horas
Mais LANCE!
Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do Mundo

Ilustração de um estádio de futebol com partida observada por torcedores

Tem jogo neste domingo de eleição? Veja como fica o futebol brasileiro

Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994

Do campo às urnas: relembre esportistas que entraram para a política

Ilustração com escudos da votação

Eleições 2026: qual o clássico com maior rivalidade no futebol Brasileiro? Vote agora!

Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians

Ídolo do Corinthians lidera lista de patrimônio de ex-atletas que disputam as eleições

Ex-atletas são concorrem a cargos eletivos em todo o país nas Eleições 2026

Eleições 2026: ídolos do futebol e campeões olímpicos travam disputa nas urnas

Fachada do Ministério do Esporte

Eleições 2026: conheça a política de esporte dos candidatos à presidência da República

Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso

Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'

Pedro com a camisa da Seleção Brasileira apontando para cima

Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'

Mapa da Índia ilustrado com bandeira do Brasil em Calcutá

Seleção joga em cidade de fuso horário 'quebrado'; entenda

Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção de Portugal

Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'