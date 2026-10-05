Jornal espanhol aponta surgimento de 'novo Endrick' no São Paulo

Nicolas Francisco, joia do sub-15 do São Paulo, virou manchete no jornal espanhol As, que já trata a jovem promessa como o sucessor de Endrick, revelação do Palmeiras que hoje joga no Real Madrid e na Seleção Brasileira. O periódico caracteriza Nicolas como um "finalizador nato e eficiente, com grande capacidade de drible no um contra um".

As traz Nicolas Francisco, do São Paulo, em destaque

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Quem é Nicolas Francisco, joia do sub-15 do São Paulo?

Contratado há três temporadas junto ao Grêmio Prudente, equipe da terceira divisão do Campeonato Paulista, Nicolas Francisco já é o artilheiro do sub-17 do São Paulo, mesmo jogando duas categorias acima da sua. O atacante já soma 18 gols em 27 partidas, com média de um gol a cada 74 minutos.

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Na última temporada, Nicolas marcou 14 gols em 19 jogos no Campeonato Paulista Sub-15, rendendo sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-15.

Entre o início de 2021 e meados de 2022, o atacante marcou 100 gols nas categorias de base do Grêmio Prudente, tornando-se o artilheiro de sua faixa etária, despertando interesse de gigantes do futebol brasileiro. Clubes como Santos, Palmeiras, Athletico, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG colocaram o jovem na mira, mas foi o São Paulo que conquistou o passe da jovem promessa.

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Destaque aos crias de Cotia

O São Paulo sempre foi uma mina de ouro de jovens talentos. Estrelas como

Casemiro, Militão e Kaká foram revelados pelo Tricolor Paulista e posteriormente fizeram história na Europa.

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