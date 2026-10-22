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Jogador do Grêmio transferiu R$ 22,5 mil a golpista que se passou por Luís Castro

José Enamorado foi enganado por criminoso que se apresentou como ex-técnico do Imortal

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 12:48
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Enamorado em ação pelo Grêmio
Enamorado em ação pelo Grêmio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O atacante José Enamorado, do Grêmio, transferiu R$ 22,5 mil a um golpista que se passou pelo técnico Luís Castro. A fraude veio à tona após investigação da Polícia Civil, batizada de Operação Falso 9, e mensagens obtidas pelo site Zero Hora descrevem como o suspeito construiu a abordagem ao jogador colombiano.

O esquema começou com contato pelo WhatsApp usando nome, foto e um número com prefixo do Rio de Janeiro para simular o treinador português.

O golpista enviou mensagens a Enamorado, Dodi, Walter Kannemann e Tetê pedindo que chegassem mais cedo ao treinamento no CT do Grêmio. Kannemann desconfiou e verificou que nenhuma orientação desse tipo partiu do treinador real mas Enamorado não interrompeu o contato.

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Além dos jogadores do Grêmio, o golpista teria abordado o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o músico MC Hariel.

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Como o golpe funcionava?

O suspeito passou a perguntar sobre a rotina e a família do jogador, elogiar seu desempenho e discutir possibilidades de escalação. O golpista chegou a dar orientações táticas ao atacante para o confronto com o Flamengo, na Arena do Grêmio (10 de maio).

Depois de consolidar a relação, o suspeito apresentou um pedido financeiro disfarçado de ação beneficente. Ele disse ter conseguido 300 cestas básicas com desconto para um projeto social no Rio de Janeiro. Cada unidade sairia por R$ 75, metade do suposto valor original de R$ 150. Enamorado transferiu R$ 22,5 mil via Pix no dia 7 de maio, às 7h31.

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Para proteger o esquema, o golpista pediu ao jogador do Grêmio que mantivesse as conversas em sigilo. Após receber o dinheiro, agradeceu e tentou obter mais valores, alegando que um atleta atuando no exterior pagaria por outras 600 cestas, mas que uma suposta transferência de R$ 50 mil não havia sido concluída por causa do limite bancário.

Quando Enamorado informou não ter mais saldo na conta brasileira, o suspeito sugeriu que ele pedisse dinheiro a Kannemann ou Willian.

➡️ Luís Castro evita conflito com Renato Gaúcho e fala sobre Grêmio

Golpista que se passava por Luís Castro foi preso

Lucas de Oliveira Eduardo foi preso em 2 de setembro, após investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com apoio de equipes de Cabo Frio e Itaperuna, no Rio de Janeiro. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou réus Lucas e duas mulheres. Ele responde por fraude eletrônica e associação criminosa; as duas mulheres são acusadas de associação criminosa e de suposta cessão de contas bancárias.

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Até a prisão do suspeito, o valor transferido por Enamorado não havia sido recuperado.

Lucas de Oliveira Eduardo, golpista que se passava por Luís Castro, foi preso
Lucas de Oliveira Eduardo, golpista que se passava por Luís Castro, foi preso (Foto: Reprodução)
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