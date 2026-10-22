Jogador do Grêmio transferiu R$ 22,5 mil a golpista que se passou por Luís Castro
José Enamorado foi enganado por criminoso que se apresentou como ex-técnico do Imortal
O atacante José Enamorado, do Grêmio, transferiu R$ 22,5 mil a um golpista que se passou pelo técnico Luís Castro. A fraude veio à tona após investigação da Polícia Civil, batizada de Operação Falso 9, e mensagens obtidas pelo site Zero Hora descrevem como o suspeito construiu a abordagem ao jogador colombiano.
O esquema começou com contato pelo WhatsApp usando nome, foto e um número com prefixo do Rio de Janeiro para simular o treinador português.
O golpista enviou mensagens a Enamorado, Dodi, Walter Kannemann e Tetê pedindo que chegassem mais cedo ao treinamento no CT do Grêmio. Kannemann desconfiou e verificou que nenhuma orientação desse tipo partiu do treinador real mas Enamorado não interrompeu o contato.
Além dos jogadores do Grêmio, o golpista teria abordado o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o músico MC Hariel.
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Como o golpe funcionava?
O suspeito passou a perguntar sobre a rotina e a família do jogador, elogiar seu desempenho e discutir possibilidades de escalação. O golpista chegou a dar orientações táticas ao atacante para o confronto com o Flamengo, na Arena do Grêmio (10 de maio).
Depois de consolidar a relação, o suspeito apresentou um pedido financeiro disfarçado de ação beneficente. Ele disse ter conseguido 300 cestas básicas com desconto para um projeto social no Rio de Janeiro. Cada unidade sairia por R$ 75, metade do suposto valor original de R$ 150. Enamorado transferiu R$ 22,5 mil via Pix no dia 7 de maio, às 7h31.
Para proteger o esquema, o golpista pediu ao jogador do Grêmio que mantivesse as conversas em sigilo. Após receber o dinheiro, agradeceu e tentou obter mais valores, alegando que um atleta atuando no exterior pagaria por outras 600 cestas, mas que uma suposta transferência de R$ 50 mil não havia sido concluída por causa do limite bancário.
Quando Enamorado informou não ter mais saldo na conta brasileira, o suspeito sugeriu que ele pedisse dinheiro a Kannemann ou Willian.
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Golpista que se passava por Luís Castro foi preso
Lucas de Oliveira Eduardo foi preso em 2 de setembro, após investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com apoio de equipes de Cabo Frio e Itaperuna, no Rio de Janeiro. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou réus Lucas e duas mulheres. Ele responde por fraude eletrônica e associação criminosa; as duas mulheres são acusadas de associação criminosa e de suposta cessão de contas bancárias.
Até a prisão do suspeito, o valor transferido por Enamorado não havia sido recuperado.
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