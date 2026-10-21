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Luís Castro evita conflito com Renato Gaúcho e fala sobre Grêmio

Tricolor Gaúcho ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 08:36
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Luís Castro em Grêmio x Juventude (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
Luís Castro em Grêmio x Juventude (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

Luís Castro, ex-treinador do Grêmio, concedeu entrevista no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, antes de retornar a Lisboa, e evitou entrar em conflito com Renato Portaluppi, atual técnico do clube. Castro ressaltou a importância da união e da paz no Grêmio para alcançar os objetivos da temporada, como a conquista da Copa do Brasil e a permanência na Série A.

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O português, que comandou o Grêmio por nove meses até sua demissão em 13 de setembro, assumiu total responsabilidade pelo desempenho da equipe durante seu período à frente do time. Ele destacou que sua conduta profissional o impede de comentar as críticas feitas por Renato Portaluppi, que voltou ao comando do clube um dia após a saída de Castro. O atual treinador tem enfrentado dificuldades, com três empates e uma derrota em quatro jogos, e tem criticado a montagem do elenco e a falta de qualidade do grupo.

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Durante sua passagem pelo Grêmio, Luís Castro dirigiu 50 partidas, obtendo 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 47%. Ele conquistou o Campeonato Gaúcho em março e levou o time até a semifinal da Copa do Brasil, fase em que o clube ainda enfrentará o Atlético-MG.

Luís Castro não resistiu à derrota do Grêmio em casa para o Vasco
Luís Castro não resistiu à derrota do Grêmio em casa para o Vasco (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Folhapress)

Além dos desafios dentro de campo, o Grêmio enfrenta dificuldades financeiras para quitar a rescisão contratual de Luís Castro. Inicialmente estipulada em R$ 35 milhões, a multa deve ser reduzida para cerca de R$ 10 milhões, com o clube buscando parcelar os pagamentos devido à sua situação econômica delicada. O Tricolor também está envolvido em um plano coletivo para pagamento de dívidas na CNRD e sofreu transferban recentemente, o que pode impactar suas receitas na próxima temporada, especialmente em caso de rebaixamento para a Série B.

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Atualmente, sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, e luta para evitar o rebaixamento. A semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG é vista como uma oportunidade para o time recuperar a confiança e melhorar seu desempenho.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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