Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Inteligência artificial prevê placares de Macará x Santos e Olimpia x Vasco

Equipes brasileiras entram em campo pela Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Neymar x Cuiabano
Neymar em ação pelo Santos e Cuiabano pelo Vasco (Foto: FolhaPress e AFP)

Santos e Vasco entram em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19). De um lado, o alvinegro praiano enfrenta o Macará, enquanto o Cruz-maltino encara o Olimpia. Ambas as equipes vão ter que vencer a dificuldade de jogar os confrontos decisivos fora de casa.

➡️ Fala de Pedrinho sobre Bap movimenta torcedores de Flamengo e Vasco

O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos. A tecnologia apontou para duas classificações brasileiras. Para o Peixe, a previsão teve menos emoção, e o recurso previu uma nova vitória do Santos por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Após 13 horas de viagem, Santos chega ao Equador para decisão da Sul-Americana

Já para o Vasco, a previsão foi de uma classificação emocionante. O Cruz-maltino, que empatou o primeiro jogo com o Olimpia em 0 a 0, terá um novo empate de acordo com a IA. Dessa vez, ele será com gols, um para cada lado. Nos pênaltis, a tecnologia previu uma vitória do clube carioca. Veja abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Simulações de Macará x Santos e Olimpia x Vasco

Macará 1 x 2 Santos

1º tempo

12' — O Macará começa melhor e abre o placar em uma rápida jogada de ataque.
27' — O Santos aumenta a pressão e empata após uma boa jogada coletiva.
41' — O Santos quase vira, mas a finalização passa rente à trave.
Intervalo: Santos 1 x 1 Macará

continua após a publicidade

2º tempo

63' — O Santos volta pressionando e cria duas boas oportunidades.
76' — GOOOOL DO SANTOS! Cruzamento pela direita e cabeceio certeiro para virar a partida.
88' — O Macará parte para cima em busca do empate, mas o Santos segura a pressão.

Final: Macará 1 x 2 Santos

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Neymar em Santos x Macará
Neymar em Santos x Macará (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Olimpia x Vasco

1º tempo

19' — O Olimpia chega com perigo e obriga o goleiro vascaíno a fazer uma boa defesa.
32' — Vasco responde em contra-ataque e quase marca.
44' — GOOOOL DO OLIMPIA! A equipe paraguaia aproveita uma bola parada e abre o placar.
Intervalo: Olimpia 1 x 0 Vasco

2º tempo

58' — Vasco começa a dominar a posse e passa a pressionar.
70' — GOOOOL DO VASCO! Após uma sequência de passes na entrada da área, a finalização encontra o canto.
82' — Olimpia quase marca o segundo em uma cabeçada.
90+3' — Última chance do Vasco, mas a defesa paraguaia consegue bloquear.

continua após a publicidade

Final: Olimpia 1 x 1 Vasco
Pênaltis: Olimpia 3 x 4 Vasco

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana
O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leila Pereira durante partida do Palmeiras

Fora de Campo

Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'

Há 42 minutos
Jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores

Há 1 hora
Artur Jorge em Flamengo x Cruzeiro

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após queda para o Flamengo

Há 1 hora
O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta, da Conmebol Libertadores, no Estádio La Nueva Olla.

Fora de Campo

Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores

Há 2 horas
Gerson em ação na classificação do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores

Fora de Campo

Flamengo provoca Gerson após classificação na Libertadores; veja

Há 3 horas
Gerson no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo mandam recado a Gerson, do Cruzeiro

Há 8 horas
Mais LANCE!
Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores

Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'

Rossi se lamentando após gol tomado em Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores

Lance de Rossi em Flamengo x Cruzeiro revolta torcedores: 'Já deu'

Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã

Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu'

André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?'

Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo

Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Everson em Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana

Everson chama atenção em Atlético-MG x Bragantino: 'Coitado'

À esquerda, Isabella Bernardini posa para foto com o namorado Gabriel Bortoleto, à direita, piloto de Fórmula 1

Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias

Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras

Gustavo Gómez vira assunto em Cerro Porteño x Palmeiras: 'Milagre'

Thiago Mendes e Neymar disputando bola em Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Canal de Neymar divulga resposta inédita do atacante a Thiago Mendes

Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Dona da CazéTV, LiveMode terá Champions e Premier League fora do Brasil

Rosario Central x Corinthians

Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central