Inteligência artificial prevê placares de Macará x Santos e Olimpia x Vasco Equipes brasileiras entram em campo pela Sul-Americana

Santos e Vasco entram em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19). De um lado, o alvinegro praiano enfrenta o Macará, enquanto o Cruz-maltino encara o Olimpia. Ambas as equipes vão ter que vencer a dificuldade de jogar os confrontos decisivos fora de casa.

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O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos. A tecnologia apontou para duas classificações brasileiras. Para o Peixe, a previsão teve menos emoção, e o recurso previu uma nova vitória do Santos por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida, na Vila Belmiro.

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Já para o Vasco, a previsão foi de uma classificação emocionante. O Cruz-maltino, que empatou o primeiro jogo com o Olimpia em 0 a 0, terá um novo empate de acordo com a IA. Dessa vez, ele será com gols, um para cada lado. Nos pênaltis, a tecnologia previu uma vitória do clube carioca. Veja abaixo:

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Simulações de Macará x Santos e Olimpia x Vasco

Macará 1 x 2 Santos

1º tempo

12' — O Macará começa melhor e abre o placar em uma rápida jogada de ataque.

27' — O Santos aumenta a pressão e empata após uma boa jogada coletiva.

41' — O Santos quase vira, mas a finalização passa rente à trave.

Intervalo: Santos 1 x 1 Macará

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2º tempo

63' — O Santos volta pressionando e cria duas boas oportunidades.

76' — GOOOOL DO SANTOS! Cruzamento pela direita e cabeceio certeiro para virar a partida.

88' — O Macará parte para cima em busca do empate, mas o Santos segura a pressão.

Final: Macará 1 x 2 Santos

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Neymar em Santos x Macará (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Olimpia x Vasco

1º tempo

19' — O Olimpia chega com perigo e obriga o goleiro vascaíno a fazer uma boa defesa.

32' — Vasco responde em contra-ataque e quase marca.

44' — GOOOOL DO OLIMPIA! A equipe paraguaia aproveita uma bola parada e abre o placar.

Intervalo: Olimpia 1 x 0 Vasco

2º tempo

58' — Vasco começa a dominar a posse e passa a pressionar.

70' — GOOOOL DO VASCO! Após uma sequência de passes na entrada da área, a finalização encontra o canto.

82' — Olimpia quase marca o segundo em uma cabeçada.

90+3' — Última chance do Vasco, mas a defesa paraguaia consegue bloquear.

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Final: Olimpia 1 x 1 Vasco

Pênaltis: Olimpia 3 x 4 Vasco