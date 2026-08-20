Inteligência artificial prevê placares de Macará x Santos e Olimpia x Vasco
Equipes brasileiras entram em campo pela Sul-Americana
Santos e Vasco entram em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19). De um lado, o alvinegro praiano enfrenta o Macará, enquanto o Cruz-maltino encara o Olimpia. Ambas as equipes vão ter que vencer a dificuldade de jogar os confrontos decisivos fora de casa.
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O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos. A tecnologia apontou para duas classificações brasileiras. Para o Peixe, a previsão teve menos emoção, e o recurso previu uma nova vitória do Santos por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida, na Vila Belmiro.
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Já para o Vasco, a previsão foi de uma classificação emocionante. O Cruz-maltino, que empatou o primeiro jogo com o Olimpia em 0 a 0, terá um novo empate de acordo com a IA. Dessa vez, ele será com gols, um para cada lado. Nos pênaltis, a tecnologia previu uma vitória do clube carioca. Veja abaixo:
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Simulações de Macará x Santos e Olimpia x Vasco
Macará 1 x 2 Santos
1º tempo
12' — O Macará começa melhor e abre o placar em uma rápida jogada de ataque.
27' — O Santos aumenta a pressão e empata após uma boa jogada coletiva.
41' — O Santos quase vira, mas a finalização passa rente à trave.
Intervalo: Santos 1 x 1 Macará
2º tempo
63' — O Santos volta pressionando e cria duas boas oportunidades.
76' — GOOOOL DO SANTOS! Cruzamento pela direita e cabeceio certeiro para virar a partida.
88' — O Macará parte para cima em busca do empate, mas o Santos segura a pressão.
Final: Macará 1 x 2 Santos
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Olimpia x Vasco
1º tempo
19' — O Olimpia chega com perigo e obriga o goleiro vascaíno a fazer uma boa defesa.
32' — Vasco responde em contra-ataque e quase marca.
44' — GOOOOL DO OLIMPIA! A equipe paraguaia aproveita uma bola parada e abre o placar.
Intervalo: Olimpia 1 x 0 Vasco
2º tempo
58' — Vasco começa a dominar a posse e passa a pressionar.
70' — GOOOOL DO VASCO! Após uma sequência de passes na entrada da área, a finalização encontra o canto.
82' — Olimpia quase marca o segundo em uma cabeçada.
90+3' — Última chance do Vasco, mas a defesa paraguaia consegue bloquear.
Final: Olimpia 1 x 1 Vasco
Pênaltis: Olimpia 3 x 4 Vasco
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