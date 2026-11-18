A arbitragem de Rafael Klein em Flamengo x Athletico-PR, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão, virou motivo de reclamação entre torcedores do Furacão nas redes sociais. O principal alvo das críticas foi a marcação do pênalti em Pedro, que gerou questionamentos por parte dos rubro-negros paranaenses.

Na avaliação dos torcedores, houve uma falta de Léo Pereira em Zapelli no início da jogada que terminou com a penalidade. Para os atleticanos, o lance deveria ter sido interrompido antes da infração dentro da área, o que gerou questionamentos sobre a decisão da arbitragem.

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Veja o lance

Veja as críticas

Jorginho em cobrança de pênalti pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No primeiro turno

Flamengo e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na Arena da Baixada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mendoza abriu o placar para o Furacão, enquanto Pedro garantiu o empate rubro-negro nos minutos finais.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATHLETICO-PR

🏆 Brasileirão - 35ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)