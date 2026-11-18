Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
O Flamengo foi surpreendido pelo Athletico-PR logo nos primeiros minutos do confronto desta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante Vargas aproveitou o posicionamento adiantado de Rossi e acertou uma finalização de longa distância para marcar um golaço no Maracanã. A falha do goleiro rubro-negro rapidamente repercutiu nas redes sociais, com torcedores demonstrando indignação com o lance.
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Na jogada, Vargas recuperou a bola no campo de defesa do Athletico-PR, tabelou com Zapelli e percebeu Rossi longe da meta. Sem hesitar, o atacante arriscou de antes do meio-campo e encobriu o goleiro argentino, colocando o Furacão em vantagem no placar.
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A atuação de Rossi no lance virou assunto entre os torcedores, que questionaram o posicionamento do goleiro e não esconderam a insatisfação nas redes sociais. Algumas das manifestações foram acompanhadas de críticas ao camisa 1.
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ATHLETICO-PR
🏆 Brasileirão - 35ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Prime Video
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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