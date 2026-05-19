Inteligência artificial crava placar de Flamengo x Estudiantes na Libertadores

Flamengo e Estudiantes se enfrentam na noite da próxima quarta-feira (20) no Maracanã pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores e, para esquentar o jogo, o Lance! pediu ao Gemini para projetar a partida e o placar final. O time comandado por Leonardo Jardim chega com o objetivo de garantir a classificação na liderança do Grupo A contra o adversário mais perigoso do grupo, que se encontra na segunda colocação.

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Apesar de, no momento, apenas dois pontos separarem os times, o Flamengo deve receber os três pontos da partida contra o Independiente Medellín, que foi suspensa por conta dos protestos violentos da torcida colombiana, que inviabilizaram a segurança necessária para a realização da partida. A garantia dos pontos ainda depende da conclusão do julgamento no Tribunal Disciplinar da Conmebol.

Análise do Gemini

Com a motivação em alta após emplacar quatro jogadores na Seleção Brasileira e o Maracanã transformado em um verdadeiro caldeirão, o Flamengo entra em campo com amplo favoritismo para ditar o ritmo e sufocar o tradicional ferrolho do Estudiantes nesta penúltima rodada da fase de grupos. Enquanto os argentinos devem apostar em uma linha defensiva recuada e na catimba para esfriar o jogo, a disparidade técnica e a intensidade ofensiva do Rubro-Negro vão sobressair ao longo dos 90 minutos; por isso, cravo o placar de Flamengo 2 x 0 Estudiantes, com o time carioca controlando as ações, furando o bloqueio na insistência e liquidando a fatura na segunda etapa para carimbar a classificação sem sustos.

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Flamengo de Leonardo Jardim empatou em 1 a 1 com o o Estudiantes na Argentina (Foto: Hedeson Alves/AGIF/Folhapress)

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Goleiro do Flamengo é convocado para preparação da Seleção Brasileira na Copa

A comissão técnica da Seleção Brasileira decidiu reintegrar o goleiro Léo Nannetti, do sub-20 do Flamengo, para os treinamentos e preparação do Brasil na Copa do Mundo. O jovem de 18 anos viajará com o elenco para os Estados Unidos, onde permanecerá até o último jogo da equipe no torneio. A jovem promessa da base rubro-negra é muito bem avaliada por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção desde 2024.

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Segundo a CBF, o goleiro do Flamengo foi chamado "por uma metodologia de treinamento", na qual a comissão técnica precisa trabalhar com quatro goleiros. Vale lembrar que, como de hábito, Ancelotti convocou três goleiros para defender o Brasil na Copa do Mundo: Alisson, Ederson e Weverton.

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— Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz e grato por poder estar novamente com a Seleção Brasileira, só que, desta vez, na Copa do Mundo. É uma ótima oportunidade para eu evoluir como atleta. Vou estar treinando ao lado de grandes inspirações e ídolos. Espero conseguir desfrutar ao máximo desse momento para, quando voltar ao Brasil, ajudar ainda mais o Flamengo — celebrou Léo.

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