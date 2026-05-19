Veja gols em Fluminense x Bolívar: Lucho Acosta, Melgar e John Kennedy marcam

O Fluminense venceu o Bolívar por 2 a 1, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida que era decisiva para o Tricolor carioca, teve o Lucho Acosta no início da primeira etapa do jogo marcando, no entanto, tomou o empate minutos depois. Na segunda etapa, John Kennedy apareceu como protagonista e ampliou para o Fluzão.

continua após a publicidade

Quando o cronometro marcava os 5 minutos iniciais da partida, John Kennedy pressiona a saída do Bolívar na área depois do tiro de meta, Arreaga erra o passe a bola sobra para Nonato na entrada da área. Ele cruza para Lucho, que tem a finalização interceptada. Nonato segue no lance e cruza para Cannobio, que finaliza para a grande defesa de Lampe.

Na sequência, Lucho fica com a sobra e manda de perna direita para abrir o placar no Maracanã e colocar o Tricolor na frente na disputa.

Veja o primeiro gol:

Nos 23 minutos da primeira etapa, com o Tricolor tendo mais chances na partida, uma bela enfiada de bola para Dorny Romero na área. O jogador recebe nas costas da defesa do Fluminense já ajeitando para Melgar, que chega batendo de primeira e estufa a rede do Fábio no Maracanã. O gol foi ao VAR, que validou.

continua após a publicidade

Veja o gol de empate:

Na segunda etapa, o Soteldo cruza pela esquerda, a bola desvia no meio do caminho e encontra John Kennedy sozinho na altura da marca do pênalti. Ele finaliza de canhota e manda no cantinho de Lampe, que dessa vez nada pôde fazer.

Veja o gol que colocou o Fluzão na vantagem:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Como foi o jogo?

O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou inteligência para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente o mental dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a frente do placar.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar mais gols. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.

John Kennedy ampliou o placar para o Fluminense, concretizando a vitória carioca. (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Ficha técnica

FLUMINENSE X BOLÍVAR

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

📟 VAR: Leodan González (URU)

🤑 Aposte em Fluminense x Bolívar pela Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.