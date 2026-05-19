Decisão de treinador do Fluminense gera revolta em torcedores: 'Não existe'

Durante a partida entre Fluminense e Bolívar pela Libertadores, uma decisão do treinador da equipe mandante irritou alguns torcedores. O auxiliar-técnico Maxi Cuberas, que está comandando o Tricolor por conta da suspensão de Luis Zubeldía, substituiu John Kennedy após o jogador marcar o gol que deu a vantagem no placar. Cano foi o escolhido para entrar no lugar do camisa 9.

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O jogador que havia perdido um gol ainda na primeira etapa volta a marcar e ser decisivo para o Fluminense. O cria de Xerém marcou quatro gols e deu duas assistências nos últimos cinco jogos do time na temporada e, por viver essa grande fase, a substituição foi motivo de protestos nas redes.

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Confira alguns tweets:

John Kennedy foi substituído após marcar o gol da vitória do Fluminense contra o Bolívar na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo?

O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou inteligência para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente o mental dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a frente do placar.

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Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar mais gols. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.

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