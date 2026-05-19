Flamengo é Seleção: por que Brasil vai 'rubro-negro' à Copa do Mundo

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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo teve domínio rubro-negro. O Flamengo é o clube com mais jogadores entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti na última segunda-feira (18), com quatro nomes na lista: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. A predominância é justificada desde o nível dos atletas até o poderio financeiro do Mais Querido no futebol brasileiro.

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➡️ Flamengo parabeniza jogadores convocados para seleção brasileira: 'O trabalho devolve'

Desde 1994 o Brasil não tem tantos jogadores de um mesmo clube disputando uma Copa do Mundo. Na época, o São Paulo — recém-bicampeão da Libertadores — também teve quatro nomes na lista de Carlos Alberto Parreira. Três décadas depois, o Flamengo tem na convocação de Ancelotti um reflexo da equipe nos últimos anos.

Os convocados rubro-negros

Alex Sandro e Danilo: porto seguro de Ancelotti

As convocações de Alex Sandro e Danilo passam pela confiança de Carlo Ancelotti nos dois jogadores. A dupla voltou a figurar com a Amarelinha desde a primeira convocação do italiano, em maio de 2024. Mesmo com idades avançadas (35 e 34 anos, respectivamente), os defensores eram nomes praticamente garantidos na lista final.

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No caso de Alex, o campo também vinha justificando a presença na Seleção. Após 12 anos na Europa, o lateral-esquerdo chegou ao Flamengo em 2024 e tomou conta da posição, sendo peça-chave na equipe campeã da Libertadores e do Brasileirão no último ano. Recentemente, porém, o cenário é outro.

O camisa 26 vive momento ruim com o manto rubro-negro. Alex Sandro vem demonstrando um declínio — sobretudo físico — na atual temporada e acumula atuações ruins no Flamengo. Contudo, a confiança de Ancelotti no experiente lateral e a falta de opções no setor explicam a manutenção dele não só na lista, mas possivelmente entre os titulares.

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Números de Alex Sandro pelo Flamengo

⚔️ 74 jogos

⚽️ 1 gol

🅰️ 2 assistências

🔑 57 passes decisivos

✅ 86% acerto no passe (!)

↪️ 32% acerto nos cruzamentos (!)

💪 312 duelos ganhos (!)

🚀 64% eficiência em duelos aéreos (!)

🔐 338 ações defensivas

💯 Nota Sofascore 7.00

Alex Sandro, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Danilo, por sua vez, foi o primeiro nome "convocado" pelo técnico italiano para a Copa do Mundo. Em entrevista durante a Data Fifa de março, Ancelotti afirmou que o defensor estaria entre os 26 nomes para o torneio por conta da experiência e da versatilidade na defesa, podendo atuar em todas as posições.

Em campo, a convocação constante do camisa 13 era contestável. Desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2025, Danilo nunca se firmou como titular do clube, sempre atrás de Léo Pereira e Léo Ortiz. Quando é acionado, o veterano geralmente vai bem — a exemplo do gol do título da Libertadores sobre o Palmeiras —, mas a presença de um jogador reserva na Seleção é questionável.

Números de Danilo pelo Flamengo

⚔️ 49 jogos

⚽️ 5 gols

🅰️ 2 assistências

✅ 92% acerto no passe (!)

💪 107 duelos ganhos

✂️ 154 cortes

🔐 235 ações defensivas

💯 Nota Sofascore 7.07

Danilo, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasilera em Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

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Léo Pereira: consistência em alto nível

A convocação de Léo Pereira faz justiça àquele que se firmou como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro há, pelo menos, quatro anos. O xerife rubro-negro é referência técnica da equipe campeã do Brasil e da América do Sul.

A fila demorou a andar até Léo. Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 4 viu diversos companheiros da defesa rubro-negra serem convocados à Seleção: Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Ayrton Lucas receberam chances antes dele. A primeira oportunidade veio nos últimos amistosos antes da lista final, e Léo Pereira a abraçou para não soltar mais.

Números de Léo Pereira em 2026

⚔️ 24 jogos

⚽ 1 gol

✅ 93% acerto no passe (!)

💪 59% eficiência nos duelos (!)

✂️ 99 cortes (!)

⤴️ 29 interceptações

🔐 167 ações defensivas (7.0 /j!)

🔄 6 dribles sofridos (0.3 /j!)

❌ 0 erros que levaram ao gol (!)

💯 Nota Sofascore 7.19

Léo Pereira, do Flamengo, duela com Kylian Mbappé em partida entra Brasil e França (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Lucas Paquetá: a volta para casa deu certo

Paquetá é presença constante na Seleção Brasileira nos últimos anos. Mesmo com um ciclo conturbado, enfrentando acusações de envolvimento em esquema de apostas esportivas, o meia soma 22 jogos (15 como titular) pelo Brasil após a Copa de 2022.

Na volta ao Flamengo, o camisa 20 não engrenou boas atuações logo nos primeiros jogos. Ancelotti, inclusive, o deixou fora da lista da Data Fifa de março para observar outros nomes. Contudo, Paquetá retomou o bom nível e mostrou por que é um dos jogadores mais constantes dos últimos anos na Seleção.

Números de Lucas Paquetá em 2026

⚔️ 21 jogos (15 titular)

⚽️ 7 gols

🔑 22 passes decisivos

✅ 84% acerto no passe

💪 59% eficiência nos duelos (!)

💨 59% acerto no drible (!)

🆚 34 desarmes (!)

👊 39 faltas sofridas (!)

💯 Nota Sofascore 7.30

Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Paquetá, do Flamengo, celebra convocação à Copa do Mundo: 'Nada igual'

Número de convocados é reflexo do poder financeiro do Flamengo

Nos últimos anos, o Flamengo consolidou uma soberania financeira sem precedentes no futebol sul-americano. O clube transformou sua reestruturação administrativa em uma máquina de gerar recursos, traduzindo o sucesso dos bastidores diretamente na montagem de um elenco com padrão europeu.

O Rubro-Negro ultrapassa com folga a marca do bilhão de reais há anos. O ápice desse abismo financeiro em relação aos rivais ficou evidente no balanço de 2025, quando o Flamengo se tornou o primeiro clube do país a romper a barreira de R$ 2 bilhões em receita total em um único exercício, liderando o faturamento nacional pelo quinto ano seguido.

No início de 2026, o clube deu sua maior demonstração de força no mercado global ao repatriar o meia Lucas Paquetá junto ao West Ham. A operação, que custou cerca de 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), quebrou todos os recordes e se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro.

Essa opulência financeira se reflete diretamente na qualidade técnica do elenco rubro-negro e ajuda a explicar a quantidade de nomes convocados à Copa do Mundo. Em um mercado altamente competitivo, o Flamengo hoje tem fôlego financeiro tanto para repatriar estrelas internacionais de primeiro escalão quanto para manter e valorizar seus principais destaques.

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Jogadores do Flamengo em outras seleções

Ao todo, cinco jogadores do Flamengo aparecem nas pré-listas de seleções estrangeiras para a Copa do Mundo. Três deles estão na relação de Marcelo Bielsa para o Uruguai: Arrascaeta, Varela e De la Cruz.

Teoricamente, os três teriam vaga garantida na Copa pelas convocações da Celeste no ciclo. Entretanto, a lesão sofrida por Arrascaeta ligou um sinal de alerta. A fratura na clavícula direita fez com que o camisa 10 passasse por cirurgia e fique fora por tempo indeterminado.

Internamente, o Flamengo e o estafe do jogador trabalham para que ele retorne quanto antes, mas sem antecipar etapas da recuperação. A tendência é que Arrascaeta esteja 100% recuperado para a Copa do Mundo.

Varela e De la Cruz aparecem como nomes praticamente certos. O lateral-direito, especialmente após a Libertadores de 2025, se consolidou como um dos pilares da equipe rubro-negra, acumulando grandes atuações. Já o meio-campista atingiu seu melhor nível físico e também vem sendo um dos destaques do time.

➡️ Flamengo libera Arrascaeta à seleção do Uruguai

Completam a lista de jogadores do Flamengo nas pré-listas de seleções Jorge Carrascal e Gonzalo Plata. O meia é um nome muito bem avaliado na Colômbia e vem sendo o substituto imediato de Arrascaeta no Flamengo. Ele é considerado uma das peças mais importantes do elenco e tem grandes chances de disputar a Copa.

O mesmo acontece com Plata. Se no Rubro-Negro ele alterna boas atuações com partidas abaixo do esperado, na seleção do Equador o atacante possui prestígio e também aparece com boas chances de estar no Mundial.

Números dos estrangeiros do Flamengo com chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

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