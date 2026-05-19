Athletico-PR x Flamengo registra a maior audiência da temporada em emissora

O duelo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo, válido pela 16° rodada da competição, registrou a maior audiência do Sportv na temporada. Somando os canais Globo, como Premiere, Ge TV e Sportv, foram mais de 12 milhões de pessoas na audiência nos jogos da rodada, mas a disputa mais assistida foi a partida entre os Rubro-Negros.

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Essa foi, inclusive, a rodada do Brasileirão que mais gerou audiência desde 2023.

Danilo em campo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Como foi o confronto

O Athletico começou a partida pressionando o Flamengo, que ficou acuado nos primeiros minutos. Com grande volume ofensivo, o time da casa contou, aos 10', com um "presente" do goleiro Rossi. Em finalização de direita de Mendoza, o argentino falhou na defesa, pelo segundo jogo seguido, e acabou vendo a bola morrer no fundo da rede.

Após o gol athleticano, o Fla passou a buscar mais o jogo, enquanto o adversário se fechava na defesa em busca dos contra-ataques. Faltou à equipe de Jardim criatividade e efetividade para deixar tudo igual no marcador.

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O Flamengo voltou melhor do intervalo e acertou o travessão do Athletico logo aos cinco minutos, em cabeçada de Carrascal após cruzamento de Samuel Lino. Apesar da melhora do time de Jardim, Viveros, aos 33', teve três chances seguidas para empatar, com duas defesas de Rossi e uma finalização na trave.

Foi Pedro, entretanto, que balançou a rede e deixou tudo igual na Arena da Baixada, dando o seu recado para Ancelotti. Em jogo quente na reta final, ainda deu tempo para Danilo ser expulso.