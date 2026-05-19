Flamengo x Estudiantes: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira
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O Flamengo encara o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida no Maracanã, que pode confirmar a classificação do time brasileiro às oitavas de final, contará com a transmissão do Paramount+. Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
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Uma vitória em casa garante a classificação do Flamengo. Líder do Grupo A, com 7 pontos, o Rubro-Negro tem o Estudiantes logo atrás, na segunda colocação, com 6. Vale lembrar que o clube carioca ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. Caso isso aconteça, ficará com a classificação, independentemente do resultado desta quarta.
|Posição
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
1º
Flamengo
7
3
2
1
0
7
2º
Estudiantes
6
4
1
3
0
5
3º
Independiente Medellín
4
3
1
1
1
3
4º
Cusco
1
4
0
1
3
2
Como está o Flamengo
O Flamengo, que vem de duas atuações ruins contra Vitória e Athletico, terá retornos importantes nesta quarta-feira. Jorginho e Evertton Araújo, que cumpriram suspensão no fim de semana pelo Brasileirão, estão de volta. O mesmo vale para De la Cruz, poupado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. Além deles, Luiz Araújo também retorna após desfalcar a equipe por motivos pessoais.
Por outro lado, Plata, com dores no joelho esquerdo, é dúvida. Além disso, a tendência é que Erick Pulgar não seja relacionado.
Como está o Estudiantes
Já o Estudiantes, comandado pelo técnico Alexander Medina, não terá Arzamendia e Burgos, ambos lesionados. Vale destacar que a equipe argentina não entra em campo há 10 dias, desde a derrota para o Racing pelo Campeonato Argentino.
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Confira as informações do jogo Flamengo x Estudiantes
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, GETV e Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
ESTUDIANTES (Técnico: Alexander Medina)
Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré.
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