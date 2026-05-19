O Flamengo encara o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida no Maracanã, que pode confirmar a classificação do time brasileiro às oitavas de final, contará com a transmissão do Paramount+. Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

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Uma vitória em casa garante a classificação do Flamengo. Líder do Grupo A, com 7 pontos, o Rubro-Negro tem o Estudiantes logo atrás, na segunda colocação, com 6. Vale lembrar que o clube carioca ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. Caso isso aconteça, ficará com a classificação, independentemente do resultado desta quarta.

Posição Clube P J V E D GP 1º Flamengo 7 3 2 1 0 7 2º Estudiantes 6 4 1 3 0 5 3º Independiente Medellín 4 3 1 1 1 3 4º Cusco 1 4 0 1 3 2

Como está o Flamengo

O Flamengo, que vem de duas atuações ruins contra Vitória e Athletico, terá retornos importantes nesta quarta-feira. Jorginho e Evertton Araújo, que cumpriram suspensão no fim de semana pelo Brasileirão, estão de volta. O mesmo vale para De la Cruz, poupado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. Além deles, Luiz Araújo também retorna após desfalcar a equipe por motivos pessoais.

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Por outro lado, Plata, com dores no joelho esquerdo, é dúvida. Além disso, a tendência é que Erick Pulgar não seja relacionado.

Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Como está o Estudiantes

Já o Estudiantes, comandado pelo técnico Alexander Medina, não terá Arzamendia e Burgos, ambos lesionados. Vale destacar que a equipe argentina não entra em campo há 10 dias, desde a derrota para o Racing pelo Campeonato Argentino.

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Confira as informações do jogo Flamengo x Estudiantes

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, GETV e Paramount+

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES (Técnico: Alexander Medina)

Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré.

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