Allan Stag agora é fixo na programação da Cazé TV; entenda

Allan Stag, também conhecido como "O Estagiário", agora fará parte, de forma permanente, do elenco da Cazé TV. A estreia será num formato que consagrou uma geração de influenciadores como Casimiro e o próprio streamer. Ele estará na Live da Madrugada, novidade da programação da emissora durante a Copa do Mundo 2026.

continua após a publicidade

➡️ Rayan é o segundo revelado pelo Vasco convocado para uma Copa no século XXI

A live irá fechar a programação do canal no dia, sendo exibida sempre no final de todos os jogos da rodada da Copa do Mundo. Assim como grande parte dos programas da Cazé TV, a linguagem do quadro será mais descontraída e informal.

CazeTV (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Quem é Allan Stag?

Allan foi estagiário do Esporte Interativo, mas viu sua vida mudar com as lives de jogos, futebol e até reality shows na plataforma. Aos poucos, foi ganhando visibilidade e enorme repercussão na internet, conquistando uma comunidade fiel com seu jeito carismático, espontâneo e apaixonado por futebol.

continua após a publicidade

O streamer se pronunciou sobre a felicidade que sente em receber essa oportunidade.

- Chegar à CazéTV, para mim, tem um significado muito além do profissional. É reencontrar na tela uma galera com quem eu dividi os primeiros anos de carreira lá atrás, no Esporte Interativo, e que hoje são meus amigos de vida. Eu já me sentia em casa nas participações pontuais que fiz, então a dinâmica com o elenco já faz parte da minha rotina há tanto tempo que formalizar isso era só um detalhe - afirmou.

- Estou pronto para somar no conteúdo e, acima de tudo, entregar o que a gente sabe fazer de melhor: falar de esporte de uma maneira descontraída, que é o que a gente gosta - finalizou Allan.