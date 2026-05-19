Gol perdido em Fluminense x Bolívar irrita torcedores: 'Lamentável'

O Fluminense está empatando em 1 a 1 com o Bolívar, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida que é decisiva para o Tricolor carioca, teve como protagonista o Lucho Acosta no início da primeira etapa do jogo, no entanto, tomou o empate minutos depois. Mas, o que chamou atenção dos torcedores foi um gol perdido de Savarino no fim do primeiro tempo.

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O Tricolor seguiu pressionando após tomar o gol de empate na partida, no entanto, um lance de Savarino aos 38 minutos do primeiro tempo foi o que irritou os torcedores que assistiam. O lance é com Guga ajeitando de cabeça para Savarino dentro da área, e o venezuelano chega batendo cruzado de primeira, fazendo com que a bola tire tinta da trave direita de Lampe.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a jogada do atleta que para alguns, estava sumido da primeira etapa da partida.

Veja a repercussão:

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Fluminense está empatando em 1 a 1 com o Bolívar, no Maracanã. (Foto: João Luna/Photo Premium/Folhapress)

Ficha técnica

FLUMINENSE X BOLÍVAR

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

📟 VAR: Leodan González (URU)

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