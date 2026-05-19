Cena à la Neymar em Fluminense x Bolívar chama a atenção nas redes

Durante a partida decisiva entre Fluminense e Bolívar pela Libertadores, a comemoração de Carlos Melgar, após marcar o gol de empate dos visitantes, virou assunto nas redes sociais. O jogador da equipe boliviana celebrou o seu feito com o gesto costumeiramente feito por Neymar Júnior, com as mãos ao lado da bochecha e mostrando a língua.

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A equipe de Zubeldía necessita vencer a partida para seguir viva na competição e, com o gol sofrido ainda no primeiro tempo, teve a situação agravada para seguir sonhando com a classificação. Após a comemoração de Carlos, que superou o goleiro Fábio em um chute de primeira, alguns internautas perceberam rapidamente a homenagem ao camisa 10 do Santos e comentaram o assunto de maneira cômica. Outros preferiram analisar o lance do gol de maneira mais objetiva.

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Veja alguns tweets:

Carlos Melgar comemorou como Neymar o seu gol contra o Fluminense na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Suspenso, Zubeldía define escalação do Fluminense para 'final' na Libertadores

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na Libertadores, Luis Zubeldía não estará à beira do campo na decisão contra o Bolívar, nesta terça-feira (19), às 19h, no Maracanã. Mesmo fora da área técnica, o treinador argentino definiu a escalação do Fluminense para o confronto decisivo pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

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O Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

A equipe carioca entra pressionada para o duelo. Lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, o Fluminense precisa vencer para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o clube tenta construir saldo importante diante dos bolivianos para depender apenas de si na rodada final.

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A principal ausência da lista é o meia Alisson, cortado de última hora após sentir dores na panturrilha esquerda. Germán Cano, recuperado fisicamente, fica como opção no banco de reservas novamente.

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