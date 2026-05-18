Flamengo x Estudiantes Palpite – Análise e odds (20/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 2,39 na Betsson Placar provável: Flamengo 3 x 1 Estudiantes – 13,00 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols – 2,14 na Betsson Aposta alternativa: Pedro marcar a qualquer momento – 1,70 na Betano Aposta com grandes chances de acontecer: Menos de 9,5 escanteios – 1,70 na Betsson

O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã nesta quarta-feira (20), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Atual campeão continental, o Rubro-Negro lidera o Grupo A com sete pontos e pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final em caso de vitória diante da torcida.

O Estudiantes chega ao Rio de Janeiro ainda vivo na disputa pela vaga, somando seis pontos em quatro partidas disputadas. A equipe argentina sabe que um resultado positivo no Maracanã pode mudar completamente o cenário do grupo antes da rodada final.

O confronto também carrega um histórico recente de muita tensão entre os clubes. Em 2025, o Flamengo eliminou o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores após disputa de pênaltis decidida por Agustín Rossi. Já no duelo desta edição, em La Plata, as equipes empataram por 1 x 1 em uma partida marcada pela fratura na clavícula de Arrascaeta e pelas expulsões de Leonardo Jardim e Alexander Medina. Confira os palpites do Lance para o duelo no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Flamengo x Estudiantes pela Libertadores

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Análise da partida - Flamengo busca classificação antecipada após semana turbulenta

O Flamengo chega para o confronto vivendo uma sequência de altos e baixos nas diferentes competições da temporada. No Brasileirão, o time comandado por Leonardo Jardim ocupa a vice-liderança com 31 pontos em 16 rodadas, mantendo campanha sólida com nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O Rubro-Negro segue como uma das equipes mais equilibradas do campeonato, combinando forte produção ofensiva com um dos sistemas defensivos mais consistentes da Série A.

Na Copa do Brasil, porém, o cenário foi frustrante. O Flamengo acabou eliminado pelo Vitória após derrota por 2 x 0 no Barradão, desperdiçando a vantagem construída no jogo de ida no Maracanã. A atuação abaixo do esperado, principalmente defensivamente, aumentou as críticas sobre alguns erros individuais e expôs vulnerabilidades que podem voltar a ser testadas diante do Estudiantes.

No fim de semana, pelo Brasileirão, o Rubro-Negro voltou a tropeçar ao empatar por 1 x 1 com o Athletico-PR na Arena da Baixada. Pedro marcou nos minutos finais e evitou a derrota após o gol inicial de Mendoza para os paranaenses. Danilo acabou expulso no encerramento da partida, mas a suspensão não interfere na disputa da Libertadores.

Na competição continental, entretanto, o desempenho do Flamengo continua mais sólido. A equipe venceu o Cusco fora de casa na estreia, goleou o Independiente Medellín no Maracanã e conquistou um empate importante diante do Estudiantes em La Plata. O duelo contra o Medellín, válido pela quarta rodada, acabou suspenso por problemas envolvendo a torcida colombiana, e a Conmebol ainda analisa a situação.

O Estudiantes chega ao Maracanã em um momento diferente dentro da temporada. Apesar da eliminação precoce no Torneio Apertura argentino diante do Racing, a equipe de Alexander Medina mantém uma campanha estável na Libertadores. Os argentinos seguem invictos no grupo, acumulando uma vitória e três empates nas quatro primeiras rodadas.

A equipe empatou fora de casa contra o Medellín, venceu o Cusco em La Plata e também segurou o Flamengo no empate por 1 x 1 no confronto disputado na Argentina. O novo empate diante do Cusco, atuando na altitude peruana, reforçou a competitividade do time mesmo longe de casa.

Os números do Estudiantes mostram um time difícil de ser derrotado, mas que ainda apresenta limitações ofensivas. A equipe sofreu gols em todos os jogos da fase de grupos, contraste importante em relação ao desempenho defensivo apresentado no cenário doméstico argentino. Ainda assim, o sistema montado por Alexander Medina segue sustentado pela experiência de Fernando Muslera no gol e pela força física de Tomás Palacios na defesa.

Outros palpites e odds para Flamengo x Estudiantes

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Confrontos diretos entre Flamengo x Estudiantes

O histórico recente entre Flamengo e Estudiantes na Libertadores tem sido marcado por confrontos equilibrados e de alta tensão. Nas quartas de final da edição de 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 x 1 no Maracanã, com gols de Luiz Araújo e Arrascaeta, mas acabou derrotado por 1 x 0 em La Plata. A classificação flamenguista veio apenas nos pênaltis, com Agustín Rossi sendo decisivo ao defender duas cobranças.

O duelo mais recente aconteceu na terceira rodada desta Libertadores, em La Plata, e terminou empatado por 1 x 1. Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo ainda no primeiro tempo após assistência de Bruno Henrique, enquanto Carrillo deixou tudo igual para o Estudiantes na etapa final aproveitando rebote de Rossi.

A partida também ficou marcada por episódios polêmicos e momentos de forte tensão. Arrascaeta sofreu fratura na clavícula após choque com Piovi, e os dois treinadores, Leonardo Jardim e Alexander Medina, acabaram expulsos durante o confronto. O Flamengo ainda reclamou bastante da arbitragem pela não expulsão de Tomás Palacios após uma entrada dura em Bruno Henrique.

No retrospecto geral recente, o Flamengo leva vantagem sobre os argentinos em competições continentais. Nos últimos quatro encontros entre os clubes, o time carioca conquistou duas vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, além de apresentar saldo positivo de gols no confronto.

Notícias de Flamengo x Estudiantes

Flamengo: desfalques e dúvidas

Leonardo Jardim continua sem poder contar com Arrascaeta, principal ausência do Flamengo para o confronto diante do Estudiantes. O uruguaio passou por cirurgia na clavícula direita após a lesão sofrida no empate em La Plata e só deve retornar aos gramados em meados de junho. A ausência do camisa 10 segue impactando diretamente a organização ofensiva da equipe rubro-negra.

Gonzalo Plata, por outro lado, segue fora por dores no joelho esquerdo e ainda não possui previsão oficial de retorno. A boa notícia para o Flamengo é o retorno de Erick Pulgar aos treinamentos. O volante chileno ficou afastado por mais de dez partidas tratando uma lesão no ombro, voltou a ser relacionado recentemente e reaparece como opção importante para o meio-campo, setor em que Evertton Araújo e Saúl ganharam espaço durante sua ausência.

Lucas Paquetá voltou a atuar como titular após se recuperar de um edema no tendão da coxa esquerda. Sem Arrascaeta, Carrascal deve seguir ocupando a função de armador central, enquanto Luiz Araújo e Pedro disputam espaço no setor ofensivo. Bruno Henrique, dono de 44 participações diretas em gols na história da Libertadores, segue como uma das principais referências técnicas e ofensivas da equipe.

A Copa do Mundo de 2026 já começa a impactar diretamente os elencos de Flamengo e Estudiantes. Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista final da seleção brasileira, com quatro jogadores do Flamengo convocados: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá. Pedro, Léo Ortiz e Samuel Lino ficaram fora da relação final, mas o Rubro-Negro segue como o clube que mais cedeu atletas à Seleção Brasileira nesta temporada.

Provável escalação do Flamengo (4-3-3): Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Lucas Paquetá; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Estudiantes: desfalques e dúvidas

Alexander Medina precisou lidar com problemas físicos no elenco após a viagem para a altitude de Cusco, onde o Estudiantes empatou por 1 x 1 pela quarta rodada da Libertadores. Tiago Palacios e Eros Meza apresentaram quadros febris depois da partida e acabaram desfalcando a equipe no duelo contra o Racing pelo Torneio Apertura.

Apesar disso, a tendência é que ambos tenham condições de jogo para o confronto no Maracanã. Tiago Palacios, principal destaque ofensivo do Estudiantes na Libertadores 2026, soma três gols na competição e vem sendo uma das peças mais importantes do sistema ofensivo argentino. A presença do meia-atacante entre os titulares ainda depende da avaliação física final da comissão técnica.

Fernando Muslera segue como uma das grandes referências do elenco. Aos 39 anos, o goleiro uruguaio traz experiência internacional acumulada em três Copas do Mundo e continua sendo peça fundamental no sistema defensivo da equipe. No ataque, Guido Carrillo permanece como principal referência ofensiva, enquanto Facundo Farías e Edwuin Cetré alternam movimentações pelos lados do campo.

O colombiano Cetré quase mudou o cenário da eliminação para o Racing ao marcar um gol posteriormente anulado por impedimento. Fora de casa, o Estudiantes costuma atuar em um 4-5-1 mais compacto, priorizando organização defensiva e transições rápidas. Foi justamente esse modelo que permitiu aos argentinos neutralizar boa parte das ações ofensivas do Flamengo no empate em La Plata.

Provável escalação do Estudiantes (4-5-1): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Tomás Palacios; Edwuin Cetré, Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain e Facundo Farías; Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Destaques individuais de Flamengo x Estudiantes

Jogador destaque · Flamengo Pedro 17 Gols na temporada 2026 (todas as competições) 9 Gols no Brasileirão, artilheiro isolado da Série A 1 Gol na Libertadores 2026 (contra Independiente Medellín, no Maracanã) 0,58 Gols por jogo na temporada em todas as competições Jogador destaque · Estudiantes Guido Carrillo 1 Gol na Libertadores 2026 (gol de empate contra o Flamengo em La Plata) 3 Gols na temporada 2026 em todas as competições 90 Minutos de média na maioria das partidas, titular absoluto 3,2 Duelos aéreos ganhos por partida na Libertadores

Os técnicos - Jardim sob pressão, Medina com foco total na Libertadores

Leonardo Jardim

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em março de 2026 após a saída de Filipe Luís, herdando um elenco acostumado a disputar títulos e pressionado pela manutenção do alto nível competitivo. O treinador português construiu grande parte de sua reputação no Monaco, onde alcançou as semifinais da Champions League em 2017, e chegou ao clube carioca com a missão de manter o protagonismo rubro-negro em todas as competições.

Apesar da boa campanha no Brasileirão e da liderança do grupo na Libertadores, a eliminação para o Vitória na Copa do Brasil gerou os primeiros questionamentos ao trabalho de Jardim. Além dos tropeços recentes, o treinador ainda busca soluções para compensar a ausência de Arrascaeta, já que nem Carrascal nem Luiz Araújo conseguiram manter o mesmo nível de criatividade e organização ofensiva proporcionado pelo uruguaio.

Alexander Medina

Alexander Medina iniciou sua trajetória no Estudiantes em 2026 após substituir Eduardo Domínguez, que deixou o clube rumo ao Atlético-MG. Conhecido como "Cacique", o treinador uruguaio ganhou destaque em trabalhos anteriores por montar equipes organizadas defensivamente e competitivas em torneios eliminatórios, principalmente durante suas passagens por Talleres e Vélez Sarsfield.

A campanha invicta do Estudiantes na Libertadores é o principal ponto positivo do início de trabalho de Medina. Ainda assim, a eliminação para o Racing no Torneio Apertura expôs dificuldades ofensivas da equipe, especialmente na criação de chances claras em jogos mais equilibrados. Contra o Flamengo no Maracanã, a tendência é de um Estudiantes novamente compacto e dependente da eficiência nos contra-ataques para buscar um resultado positivo.

Análise tática de Flamengo x Estudiantes

O Flamengo deve manter o 4-3-3 utilizado por Leonardo Jardim nas últimas partidas. Jorginho e Evertton Araújo dão sustentação ao meio-campo, permitindo que Lucas Paquetá atue com mais liberdade na construção ofensiva e se aproxime constantemente de Pedro. Sem Arrascaeta, o time passou a buscar mais criatividade pelos corredores, com Samuel Lino e Luiz Araújo assumindo protagonismo nas jogadas individuais e na aceleração pelos lados.

Pedro segue como a principal referência ofensiva da equipe. Artilheiro do Brasileirão com nove gols, o atacante vive bom momento e será peça fundamental para explorar os espaços entre os zagueiros argentinos, especialmente em cruzamentos e infiltrações na área. A movimentação do camisa 9 pode ser decisiva contra um Estudiantes que deve atuar com linhas baixas e forte compactação defensiva no Maracanã.

O Estudiantes tende a repetir o 4-5-1 utilizado fora de casa ao longo da Libertadores. Guido Carrillo ficará isolado no ataque, enquanto o meio-campo será povoado para reduzir os espaços de criação do Flamengo, principalmente na faixa central onde atuam Paquetá e Jorginho. A estratégia de Alexander Medina passa por suportar a pressão rubro-negra e acelerar os contra-ataques com Cetré e Facundo Farías pelos lados.

Um dos principais pontos vulneráveis da equipe argentina está nas laterais defensivas. No jogo disputado em La Plata, Samuel Lino criou dificuldades constantes para Eros Mancuso pela velocidade e pela movimentação aberta. Caso o Flamengo consiga abrir o placar cedo, o Estudiantes será obrigado a se expor mais, cenário que pode favorecer ainda mais os espaços para Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro atacarem em transição.

A bola parada também surge como elemento importante para o confronto. O Estudiantes sofreu recentemente em jogadas aéreas, enquanto o Flamengo conta com jogadores fortes nesse fundamento, como Léo Pereira e Danilo. Sem Arrascaeta, as cobranças seguem divididas principalmente entre Jorginho e Lucas Paquetá, responsáveis pela maioria das bolas paradas ofensivas da equipe.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Estudiantes