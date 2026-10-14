O Atlético-MG receberá nesta quarta-feira (14) o Montevideo City Torque em jogo válido pela ida das semifinais da Sul-Americana, e a inteligência artificial apontou o placar da partida. Após a vitória do Vasco sobre o Boca Juniors no lado oposto da chave, o Galo buscará construir a vantagem rumo à grande final, que será disputada em Barranquilla, na Colômbia.

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Veja a projeção da Inteligência Artificial :

Atlético-MG e Montevideo Torque se enfrentarão na Arena MRV em confronto decisivo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A equipe mineira apostará na força de seu mando de campo e na pressão de sua torcida para impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, buscando a vitória por 2 a 0 sobre o time uruguaio, que tentará surpreender em saídas em velocidade e transições rápidas para levar um bom resultado a Montevidéu.

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Equipe do Atlético avançou contra o Santos nas quartas (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospecto

O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. Com os uruguaios pelo caminho, o Galo tem um retrospecto equilibrado contra equipes do país vizinho, marcado por confrontos acirrados ao longo da história.

Ao todo, o Atlético disputou 14 partidas contra times uruguaios, considerando jogos pela extinta Copa Mercosul, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. O retrospecto é de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 52,4%.

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O primeiro confronto do Galo contra uma equipe uruguaia aconteceu em 14 de março de 2000, pela fase de grupos da Libertadores. No Mineirão, o time mineiro venceu o Bella Vista por 2 a 1, com dois gols do atacante Guilherme.

O duelo mais recente foi contra o Juventud de Las Piedras, pela fase de grupos da edição de 2026 da Copa Sul-Americana. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, com gols atleticanos marcados por Vitor Hugo e Alan Minda.

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Desempenho do Atlético como mandante anima

Quando atua em casa contra equipes uruguaias, o Atlético apresenta números positivos. Em sete partidas disputadas como mandante, o Galo conquistou cinco vitórias, empatou uma vez e sofreu apenas uma derrota.

O retrospecto representa um aproveitamento de 76,2% dos pontos disputados, com o time alvinegro buscando manter o bom desempenho diante do Montevideo City Torque.

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Atlético x equipes uruguaias