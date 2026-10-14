Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana
Jogo será disputado em Belo Horizonte
O Atlético-MG receberá nesta quarta-feira (14) o Montevideo City Torque em jogo válido pela ida das semifinais da Sul-Americana, e a inteligência artificial apontou o placar da partida. Após a vitória do Vasco sobre o Boca Juniors no lado oposto da chave, o Galo buscará construir a vantagem rumo à grande final, que será disputada em Barranquilla, na Colômbia.
➡️Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Veja a projeção da Inteligência Artificial :
Atlético-MG e Montevideo Torque se enfrentarão na Arena MRV em confronto decisivo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A equipe mineira apostará na força de seu mando de campo e na pressão de sua torcida para impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, buscando a vitória por 2 a 0 sobre o time uruguaio, que tentará surpreender em saídas em velocidade e transições rápidas para levar um bom resultado a Montevidéu.
Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospecto
O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. Com os uruguaios pelo caminho, o Galo tem um retrospecto equilibrado contra equipes do país vizinho, marcado por confrontos acirrados ao longo da história.
Ao todo, o Atlético disputou 14 partidas contra times uruguaios, considerando jogos pela extinta Copa Mercosul, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. O retrospecto é de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 52,4%.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O primeiro confronto do Galo contra uma equipe uruguaia aconteceu em 14 de março de 2000, pela fase de grupos da Libertadores. No Mineirão, o time mineiro venceu o Bella Vista por 2 a 1, com dois gols do atacante Guilherme.
O duelo mais recente foi contra o Juventud de Las Piedras, pela fase de grupos da edição de 2026 da Copa Sul-Americana. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, com gols atleticanos marcados por Vitor Hugo e Alan Minda.
Desempenho do Atlético como mandante anima
Quando atua em casa contra equipes uruguaias, o Atlético apresenta números positivos. Em sete partidas disputadas como mandante, o Galo conquistou cinco vitórias, empatou uma vez e sofreu apenas uma derrota.
O retrospecto representa um aproveitamento de 76,2% dos pontos disputados, com o time alvinegro buscando manter o bom desempenho diante do Montevideo City Torque.
Atlético x equipes uruguaias
- 14/05/2024 - Peñarol 2 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2024
- 23/04/2024 - Atlético 3 x 2 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores 2024
- 23/04/2019 - Atlético 0 x 1 Nacional - Fase de grupos da Libertadores 2019
- 12/03/2019 - Nacional 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2019
- 27/02/2019 - Atlético 0 x 0 Defensor - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019
- 20/02/2019 - Defensor 0 x 2 Atlético - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019
- 12/02/2019 - Atlético 3 x 2 Danubio - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019
- 05/02/2019 - Danubio 2 x 2 Atlético - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019
- 27/09/2000 - Peñarol 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000
- 23/08/2000 - Atlético 2 x 1 Peñarol - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000
- 18/04/2000 - Bella Vista 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2000
- 14/03/2000 - Atlético 2 x 1 Bella Vista - Fase de grupos da Libertadores 2000
- 16/04/2026 - Atlético 2 x 1 Juventud de Las Piedras - Fase de grupos da Sul-Americana 2026
- 05/05/2026 - Juventud de Las Piedras 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Sul-Americana 2026
Tudo sobre
Fora de Campo
Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'Há 1 hora
Fora de Campo
Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'Há 1 hora
Fora de Campo
Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'Há 7 horas
Fora de Campo
Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'Há 8 horas
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'Há 8 horas
Fora de Campo
Acerto de Seedorf com o Corinthians enlouquece torcedores: 'Estou sentindo'Há 10 horas
Mais LANCE!