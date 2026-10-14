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Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Jogo será disputado em Belo Horizonte

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 07:10
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Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG receberá nesta quarta-feira (14) o Montevideo City Torque em jogo válido pela ida das semifinais da Sul-Americana, e a inteligência artificial apontou o placar da partida. Após a vitória do Vasco sobre o Boca Juniors no lado oposto da chave, o Galo buscará construir a vantagem rumo à grande final, que será disputada em Barranquilla, na Colômbia.

➡️Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Veja a projeção da Inteligência Artificial :

Atlético-MG e Montevideo Torque se enfrentarão na Arena MRV em confronto decisivo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A equipe mineira apostará na força de seu mando de campo e na pressão de sua torcida para impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, buscando a vitória por 2 a 0 sobre o time uruguaio, que tentará surpreender em saídas em velocidade e transições rápidas para levar um bom resultado a Montevidéu.

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Equipe do Atlético penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Equipe do Atlético avançou contra o Santos nas quartas (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospecto

O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. Com os uruguaios pelo caminho, o Galo tem um retrospecto equilibrado contra equipes do país vizinho, marcado por confrontos acirrados ao longo da história.

Ao todo, o Atlético disputou 14 partidas contra times uruguaios, considerando jogos pela extinta Copa Mercosul, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. O retrospecto é de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 52,4%.

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O primeiro confronto do Galo contra uma equipe uruguaia aconteceu em 14 de março de 2000, pela fase de grupos da Libertadores. No Mineirão, o time mineiro venceu o Bella Vista por 2 a 1, com dois gols do atacante Guilherme.

O duelo mais recente foi contra o Juventud de Las Piedras, pela fase de grupos da edição de 2026 da Copa Sul-Americana. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, com gols atleticanos marcados por Vitor Hugo e Alan Minda.

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Desempenho do Atlético como mandante anima

Quando atua em casa contra equipes uruguaias, o Atlético apresenta números positivos. Em sete partidas disputadas como mandante, o Galo conquistou cinco vitórias, empatou uma vez e sofreu apenas uma derrota.

O retrospecto representa um aproveitamento de 76,2% dos pontos disputados, com o time alvinegro buscando manter o bom desempenho diante do Montevideo City Torque.

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Atlético x equipes uruguaias

    1.
  1. 14/05/2024 - Peñarol 2 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2024
    2. 2.
  2. 23/04/2024 - Atlético 3 x 2 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores 2024
    3. 3.
  3. 23/04/2019 - Atlético 0 x 1 Nacional - Fase de grupos da Libertadores 2019
    4. 4.
  4. 12/03/2019 - Nacional 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2019
    5. 5.
  5. 27/02/2019 - Atlético 0 x 0 Defensor - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019
    6. 6.
  6. 20/02/2019 - Defensor 0 x 2 Atlético - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019
    7. 7.
  7. 12/02/2019 - Atlético 3 x 2 Danubio - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019
    8. 8.
  8. 05/02/2019 - Danubio 2 x 2 Atlético - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019
    9. 9.
  9. 27/09/2000 - Peñarol 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000
    10. 10.
  10. 23/08/2000 - Atlético 2 x 1 Peñarol - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000
    11. 11.
  11. 18/04/2000 - Bella Vista 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2000
    12. 12.
  12. 14/03/2000 - Atlético 2 x 1 Bella Vista - Fase de grupos da Libertadores 2000
    13. 13.
  13. 16/04/2026 - Atlético 2 x 1 Juventud de Las Piedras - Fase de grupos da Sul-Americana 2026
    14. 14.
  14. 05/05/2026 - Juventud de Las Piedras 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Sul-Americana 2026
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