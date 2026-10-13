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Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14) às 19h

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 16:30
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Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e City Torque pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)
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Nesta quarta-feira (13) o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV às 19h pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (13) o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV às 19h pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Montevideo City Torque escudo
MCT
Ida - semifinal
Copa Sul-Americana
Data e Hora
quarta-feira, 14 de outubro, às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Carlos Betancur (COL)
Assistentes
Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)
Var
David Rodríguez (COL)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após vencer o Santos de virada por 2 a 1, no último domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, o Galo também eliminou a equipe paulista nas quartas de final da competição.

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Já o Montevideo City Torque venceu o Danubio por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Uruguaio. Na Sul-Americana, a equipe uruguaia eliminou o Cienciano, do Peru, nas quartas de final.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Montevideo City Torque

ATLÉTICO-MG X MONTEVIDEO CITY TORQUE
IDA - SEMIFINAL - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir
🟨 Arbitragem: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)
📺 VAR: David Rodríguez (COL)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier

Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles e Gonzalo Montes; Esteban Obregon, Luka Andrade e Salomón Rodríguez

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Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e City Torque pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)
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