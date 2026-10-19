Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Igor Jesus, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, reafirmou seu carinho pelo Botafogo em live nas redes sociais, evitando comentar sobre uma possível transferência para o Flamengo. O atacante, que deixou o clube carioca em julho de 2025, destacou o sentimento especial que tem pelo alvinegro.

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Igor Jesus jogador do Botafogo durante partida contra o Ceara (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

Desde que chegou ao Botafogo, em junho de 2024, Igor Jesus se tornou peça fundamental no ataque, ao lado de Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada, contribuindo decisivamente para as conquistas da Libertadores e do Brasileirão naquele ano. Em 59 partidas pelo clube, marcou 17 gols e deu seis assistências, incluindo um gol importante na vitória sobre o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes.

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Durante uma live no Tiktok, ao ser questionado sobre a possibilidade de jogar pelo Flamengo, Igor preferiu não se posicionar diretamente e ressaltou a conexão emocional que mantém com o Botafogo. "A partir do momento em que eu fui para o Botafogo, senti uma 'parada' diferente. Meu coração é fogão. "Vamos, Fogo", afirmou o atacante.

Mesmo atuando na Premier League, Igor Jesus mantém carinho pelo Botafogo e ganha homenagem do clube (Foto: Reprodução/X)

O Botafogo, por sua vez, celebrou a declaração do ex-jogador, publicando um vídeo com os melhores momentos de Igor Jesus no clube, reforçando o status de ídolo que ele conquistou em pouco tempo. Atualmente, o time ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Internacional em Porto Alegre, pela 31ª rodada da competição.

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O Botafogo enfrenta o Internacional no sábado, às 16h30, pela 31ª rodada do Brasileirão, buscando melhorar sua posição na tabela.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.