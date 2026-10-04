A declaração de bens apresentada por ex-atletas que disputam as eleições de 2026 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra uma realidade financeira bem diferente entre os postulantes. Marcelinho Carioca, candidato a deputado distrital pelo Republicanos no Distrito Federal, lidera a lista com patrimônio declarado em R$ 45,3 milhões.

A maior parte do montante, cerca de R$ 40 milhões, corresponde à participação declarada pelo ex-jogador em um resort em Atibaia, interior de São Paulo. Ídolo do Corinthians, Marcelinho defendeu a Seleção Brasileira e garantiu contratos em moeda estrangeira ao longo da carreira ao vestir as camisas de Valencia (ESP), Gamba Osaka (JAP), Ajaccio (FRA) e Al-Nassr (ARA).

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Na sequência aparecem Luís Fabiano (MDB), com R$ 20,10 milhões, e Edmundo (PSDB), que declarou R$ 16,05 milhões. Ambos concorrem ao cargo de deputado federal pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Assim como Marcelinho, os ex-atacantes também vestiram a camisa do Brasil, inclusive em Copas do Mundo, e jogaram no exterior.

Edmundo é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro (Marcelo Sadio/Vasco)

Ídolo do São Paulo e do Sevilla (ESP), Luis Fabiano distribui o valor de seu patrimônio entre imóveis no Brasil e na Espanha, além de investimento em ações, participações societárias e outros bens e direitos, segundo a declaração apresentada ao TSE. Já Edmundo, que conquistou a idolatria das torcidas de Palmeiras e Vasco, revelou que a maior parte de seus bens está aplicada em ações, em um plano de previdência privada, de R$ 6,5 milhões, além de empréstimos e imóveis.

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Ex-técnico da Seleção Brasileira, Vanderlei Luxemburgo defendeu grandes clubes do país, como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco e Fluminense. Ao TSE, informou possuir R$ 3,77 milhões em bens. Aos 74 anos, ele é candidato ao Senado pelo Podemos no Tocantins.

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LEGADO OLÍMPICO

Com duas Olimpíadas no currículo (Atlanta-1996 e Sydney-2000), além de conquistas em Jogos Pan-Americanos, o ex-nadador Luiz Lima, com R$ 5,56 milhões, e ex-judoca Sarah Menezes, com R$ 4,65 milhões, aparecem entre os ex-atletas de outras modalidades com os maiores patrimônios declarados do levantamento. Os valores correspondem às declarações apresentadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral no registro de candidatura.

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Primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro no judô pelo Brasil em Jogos Olímpicos (Londres-2012), Sarah Menezes, candidata a deputada federal pelo MDB, tem a maior parte do seu patrimônio declarado em imóveis e terrenos no Piauí, onde postula uma cadeira no Congresso. Já Luiz Lima (Novo) busca a reeleição como deputado federal pelo Rio, com bens divididos entre imóveis, aplicações e veículos.

Confira a lista dos bens declarados pelos 21 ex-atletas levantada pelo Lance!. Somados, os valores listados chegam a R$ 110.195.356,78.