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IA prevê placar e atuação de Messi em sua despedida da Argentina

Ferramenta do Google projetou o confronto contra o Benim

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 07:10
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Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi se despedirá da seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Nesta terça-feira (6), a Argentina enfrenta o Benim em jogo que marca a despedida de Lionel Messi da seleção, e a inteligência artificial cravou o placar e a atuação do camisa 10. O meia-atacante se despedirá da Albiceleste após 21 anos, 208 jogos, 225 gols marcados e 68 assistências anotadas.

➡️Goleiro de Benin manda recado a Messi antes do adeus: 'Simples assim'

Neste período, Messi disputou seis Copas do Mundo e conquistou a de 2022, além de sete Copas Américas e dois troféus. Outro título vencido pelo jogador foi a Finalíssima sobre a Itália.

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Confira a projeção do Gemini:

A partida festiva no Monumental de Núñez promete ser marcada por uma atmosfera de intensa comoção e reverência na despedida definitiva de Lionel Messi da Seleção Argentina. Enfrentando a equipe de Benim, o confronto deve se desenhar como um verdadeiro monólogo tático da Albiceleste, focada em proporcionar ao seu camisa 10 uma apresentação memorável, com amplo domínio de posse de bola e chegadas constantes ao ataque. O astro argentino será o grande protagonista da noite, participando diretamente das ações ofensivas ao balançar as redes duas vezes e distribuir uma assistência. Diante de um adversário defensivamente limitado e sem poder de reação para estragar a festa em Buenos Aires, a tendência é que o ritmo diminua no segundo tempo para as homenagens em campo, consolidando uma vitória tranquila e festiva dos donos da casa por 4 a 0.

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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  • Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
  • Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
  • Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
  • Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
  • Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)
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