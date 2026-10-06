Nesta terça-feira (6), a Argentina enfrenta o Benim em jogo que marca a despedida de Lionel Messi da seleção, e a inteligência artificial cravou o placar e a atuação do camisa 10. O meia-atacante se despedirá da Albiceleste após 21 anos, 208 jogos, 225 gols marcados e 68 assistências anotadas.

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Neste período, Messi disputou seis Copas do Mundo e conquistou a de 2022, além de sete Copas Américas e dois troféus. Outro título vencido pelo jogador foi a Finalíssima sobre a Itália.

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Confira a projeção do Gemini:

A partida festiva no Monumental de Núñez promete ser marcada por uma atmosfera de intensa comoção e reverência na despedida definitiva de Lionel Messi da Seleção Argentina. Enfrentando a equipe de Benim, o confronto deve se desenhar como um verdadeiro monólogo tático da Albiceleste, focada em proporcionar ao seu camisa 10 uma apresentação memorável, com amplo domínio de posse de bola e chegadas constantes ao ataque. O astro argentino será o grande protagonista da noite, participando diretamente das ações ofensivas ao balançar as redes duas vezes e distribuir uma assistência. Diante de um adversário defensivamente limitado e sem poder de reação para estragar a festa em Buenos Aires, a tendência é que o ritmo diminua no segundo tempo para as homenagens em campo, consolidando uma vitória tranquila e festiva dos donos da casa por 4 a 0.

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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