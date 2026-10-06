IA prevê placar e atuação de Messi em sua despedida da Argentina
Ferramenta do Google projetou o confronto contra o Benim
Nesta terça-feira (6), a Argentina enfrenta o Benim em jogo que marca a despedida de Lionel Messi da seleção, e a inteligência artificial cravou o placar e a atuação do camisa 10. O meia-atacante se despedirá da Albiceleste após 21 anos, 208 jogos, 225 gols marcados e 68 assistências anotadas.
➡️Goleiro de Benin manda recado a Messi antes do adeus: 'Simples assim'
Neste período, Messi disputou seis Copas do Mundo e conquistou a de 2022, além de sete Copas Américas e dois troféus. Outro título vencido pelo jogador foi a Finalíssima sobre a Itália.
Confira a projeção do Gemini:
A partida festiva no Monumental de Núñez promete ser marcada por uma atmosfera de intensa comoção e reverência na despedida definitiva de Lionel Messi da Seleção Argentina. Enfrentando a equipe de Benim, o confronto deve se desenhar como um verdadeiro monólogo tático da Albiceleste, focada em proporcionar ao seu camisa 10 uma apresentação memorável, com amplo domínio de posse de bola e chegadas constantes ao ataque. O astro argentino será o grande protagonista da noite, participando diretamente das ações ofensivas ao balançar as redes duas vezes e distribuir uma assistência. Diante de um adversário defensivamente limitado e sem poder de reação para estragar a festa em Buenos Aires, a tendência é que o ritmo diminua no segundo tempo para as homenagens em campo, consolidando uma vitória tranquila e festiva dos donos da casa por 4 a 0.
Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600
Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
- Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
- Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
- Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
- Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
- Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)
Fora de Campo
Goleiro de Benin manda recado a Messi antes do adeus: 'Simples assim'Há 13 horas
Fora de Campo
Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com TocantinsHá 14 horas
Fora de Campo
Ídolo do São Paulo tem sonho frustrado nas eleiçõesHá 15 horas
Fora de Campo
Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e VascoHá 16 horas
Fora de Campo
Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'Há 19 horas
Corinthians
Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleiçõesHá 21 horas
Mais LANCE!