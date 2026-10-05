Esta terça-feira (6) é promessa de celebração e festa para a Argentina e Lionel Messi, no dia que marca a despedida do craque da seleção em amistoso contra Benin, às 20h (de Brasília). Mas, se depender de Marcel Dandjinou, a noite do astro no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, poderá não ser tão feliz quanto o esperado.

O goleiro de Benin deixou claro que jogará sério, independentemente da circunstância da partida. Dandjinou foi questionado se deixaria Messi marcar no caso de um eventual pênalti e afirmou que o craque "terá que fazer tudo o que puder" se quiser colocar a bola na rede.

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— Não (deixaria marcar o pênalti). Sou goleiro e estou lá para defender. Mesmo que seja no último minuto e tenha pênalti, se o Messi bater, eu tento defender. É simples assim: é futebol. Estamos aqui para celebrar Messi, mas ninguém nos disse que temos que dar um gol a ele. Conhecendo Messi, você não precisa dar nada a ele. Se ele quiser marcar, terá que fazer tudo o que puder para isso — disse Marcel Dandjinou ao jornal espanhol "Marca".

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)

Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)

Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)

Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)

Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

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