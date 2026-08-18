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IA aponta resultados de Fluminense na Libertadores e São Paulo na Sul-Americana

Partidas são válidas pela Libertadores e Sul-Americana

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 07:10
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Hulk, do Flumiennse, correndo ao lado de jogadores do Independiente Rivadavia na Libertadores
Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia no Maracanã (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Nesta terça-feira (18), Fluminense e São Paulo decidem a vaga para as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, e a inteligência artificial cravou o placar das partidas. Ambos os times empataram os jogos de ida e precisam marcar para avançar nas competições.

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O Tricolor empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia no Maracanã na última semana, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, e viaja para a Argentina a fim de confirmar a classificação. O São Paulo de Dorival Júnior empatou em 1 a 1 na Bolívia e receberá o Bolívar no MorumBIS.

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Confira a previsão do Gemini para a partida do Fluminense:

Apesar do empate sem gols no Maracanã no jogo de ida, o Fluminense chega para o confronto decisivo de volta contra o Independiente Rivadavia com ligeiro favoritismo técnico, mas enfrentará um cenário adverso no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. A equipe argentina deve apostar em um bloco médio-baixo defensivo e no jogo físico, explorando os contra-ataques e as bolas paradas para surpreender. Já o Tricolor precisará de maior dinamismo na circulação de bola e velocidade na transição ofensiva para furar a retranca rival sem se expor defensivamente. Diante da necessidade de propor o jogo com inteligência e controlar o ritmo da partida para evitar o ímpeto inicial do time da casa, a tendência é de um duelo bastante truncado e definido nos detalhes, resultando na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Independiente Rivadavia, e na consequente classificação brasileira.

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Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Fluminense e Independiente Rivadavia empataram sem gols no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Previsão do jogo entre São Paulo e Bolívar na Sul-Americana

Confira a previsão do Gemini:

Após o empate em 1 a 1 no confronto de ida na altitude de La Paz, o São Paulo decide a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana diante de sua torcida no MorumBIS. O Tricolor paulista tenta usar o fator casa e a superioridade técnica do seu elenco para superar o momento de pressão e impor o ritmo de jogo desde o apito inicial. Do outro lado, o Bolívar deve montar uma linha defensiva bem postada para suportar a pressão são-paulina e explorar os contragolpes em velocidade. Apesar de prometer um duelo tenso e brigado no meio-campo, a maior qualidade individual e o apoio das arquibancadas devem prevalecer a favor dos mandantes, resultando na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Bolívar e garantindo a classificação tricolor na competição.

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São Paulo contra o Bolívar
Bolívar e São Paulo empataram em 1x1 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

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