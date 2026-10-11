Gol perdido em Atlético-MG x Santos gera revolta: 'Inacreditável'
Galo conseguiu o gol da vitória nos minutos finais da partida
O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo morno para os dois lados, a segunda etapa começou mais agitada com uma chance clara de Gabigol.
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Aos 5 minutos da segunda etapa, Gabriel Barbosa tem a chance cara a cara com o goleiro, mas Delfm conseguiu defender.
Veja o lance:
Veja a repercussão:
Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.
Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.
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