Sem Neymar e com Coutinho no banco, Cuca escala o Santos para enfrentar o Atlético-MG
Equipes se enfrentam logo mais, às 16h, na Arena MRV, pelo Brasileirão
O Santos está pronto para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto, as equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela, e o Peixe busca se aproximar de vez da briga por uma vaga na Libertadores.
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Diferentemente da última vez em que as equipes se enfrentaram, pelas quartas de final da Sul-Americana em que o Galo levou a melhor, para o duelo deste domingo, no entanto, o técnico Cuca conta com reforços que não haviam atuado no último tropeço no estádio mineiro. Everton Cebolinha começa entre os titulares, enquanto Coutinho fica no banco de reservas.
Por outro lado, Neymar volta a desfalcar a equipe em Belo Horizonte. Desde o seu retorno ao Santos, a única vez que o atacante atuou em gramado sintético foi justamente contra o Galo, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.
O camisa 10, que atuou na última partida do Brasileirão contra o Flamengo e marcou dois gols de pênalti, foi preservado do confronto e nem sequer viajou.
Escalação do Santos:
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.
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