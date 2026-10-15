Giay vira assunto após vitória do Palmeiras: 'Finalmente'

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Com gols de Flaco López e de Marlon Freitas, Wesley Natã diminuiu o placar, mas o Alviverde leva a vantagem para o jogo da volta em casa.

➡️Veja os gols de Fluminense e Palmeiras pela Libertadores!

Com partida praticamente perfeita, Giay foi um dos destaques com a camisa do time paulista, principalmente por suas últimas atuações pelo Campeonato Brasileiro.

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Veja a repercussão:

Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+

🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.

👤 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🟨 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).