Giay vira assunto após vitória do Palmeiras: 'Finalmente'
Alviverde venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã
O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Com gols de Flaco López e de Marlon Freitas, Wesley Natã diminuiu o placar, mas o Alviverde leva a vantagem para o jogo da volta em casa.
➡️Veja os gols de Fluminense e Palmeiras pela Libertadores!
Com partida praticamente perfeita, Giay foi um dos destaques com a camisa do time paulista, principalmente por suas últimas atuações pelo Campeonato Brasileiro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja a repercussão:
Tudo sobre Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+
🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.
👤 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🟨 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'Há 1 hora
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar de Estudiantes e Flamengo na LibertadoresHá 2 horas
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à punição de Vinicius Júnior: 'Não sei se é'Há 2 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Futebol horroroso'Há 2 horas
Fora de Campo
Torcedores do Fluminense reagem à fala de Arias, do Palmeiras: 'Nunca foi'Há 8 horas
Fora de Campo
Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'Há 10 horas
Mais LANCE!