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'Ganhou o quê?', diz jornalista sobre Memphis e Corinthians

O Corinthians enfrenta o Rosario Central na próxima quinta-feira (20)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
18/08/2026 13:27
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Memphis assina renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)
Memphis assina renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

Na noite desta segunda-feira (17), a novela da renovação de Memphis Depay com o Corinthians teve um capítulo final. O holandês renovou o vínculo com o clube paulista por mais dois anos. Com a divulgação do presidente Osmar Stabile, o jornalista Rodrigo Mattos analisou a participação dos torcedores na negociação e disparou sua opinião sobre o caso.

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Durante o programa UOL News Esporte, o jornalista deixou claro que a torcida foi o fator mais relevante para inflamar completamente essa situação:

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- A renovação não está na conta do Osmar Stabile só. Está na conta de toda a comunidade corintiana. A torcida organizada, que tem esse mito de que ela luta pelo bem do Corinthians, na verdade luta pelos interesses dela mesma. Já provou isso em vários outros momentos. E a própria comunidade, torcida, influencers, enfim, tudo que você pode colocar aí, todo mundo foi a favor. Então está todo mundo embarcado nessa ideia - criticou Rodrigo.

➡️Fábio Santos comenta renovação de Memphis com Corinthians

Posteriormente, o comentarista esportivo destacou a existência de outros ídolos e questionou a relevância de Memphis para o Corinthians em comparação a craques históricos:

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- Parece uma certa carência da torcida do Corinthians ficar com essa coisa do Memphis, uma torcida que tem ídolos muito maiores, que ganharam títulos grandes, Sócrates, Marcelinho, Rincón, enfim, que ganharam títulos de fato grandes. O Memphis ganhou o quê? Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. E aí se justifica esse carnaval em torno dele - questionou o jornalista.

Rodrigo Mattos dispara crítica à renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)
Rodrigo Mattos dispara crítica à renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Reunião do CORI e renovação do camisa 10

A reunião do CORI sobre a renovação de Memphis com o Corinthians teve a presença de Osmar Stabile e durou mais de três horas. A votação terminou empatada em 6 a 6, mas o presidente do órgão, Dr. Miguel Marques e Silva deu o voto de desempate favorável à permanência.

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Memphis aceitou reduzir seu salário de cerca de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão e transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado no novo vínculo. O jogador havia retornado ao Brasil e realizado exames médicos, mas Stabile recuou nas tratativas. A renovação também permitirá ao Corinthians diluir a dívida, que pode chegar a R$ 77 milhões com juros e encargos.

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