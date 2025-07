Ex-jornalista da CazéTV assina com a Globo

O time de comentaristas do Sportv ganhou uma nova integrante nesta quarta-feira (16). A jornalista Belle Suarez, de 32 anos, assinou contrato com o grupo Globo e vai fazer parte das programações diárias do noticiário esportivo.

Carioca, a jornalista tem uma longa passagem pela CazéTV, onde também exercia a função de comentarista. Ela já tinha feito algumas participações em programas do Sportv, mas agora foi contratada de maneira exclusiva.

A estreia oficial de Belle Suarez será já nesta quarta-feira (16), no programa "Tá na Área", do Sportv. A programação começa às 16h45 (Brasília), horas antes da rodada do Campeonato Brasileiro.

Belle Suarez, nova contratada do Grupo Globo (Foto:Globo/Divulgação)

O último emprego da jornalista foi no Sistema Globo de Rádio, onde marcava presença em programas esportivos da CBN e da Rádio Globo. Ela comentou sobre o novo desafio.

- O frio na barriga é grande, mas a vontade de fazer dar certo também. É uma responsabilidade enorme que vem acompanhada de entusiasmo, animação e um pouco de nervosismo, o que é normal. Não chego aqui só por mim, mas também por todas as meninas e mulheres que sonharam com isso um dia. Estou feliz com essa nova jornada que se inicia, ciente que ela terá muitos desafios, mas empolgada para o que virá - ressaltou a nova comentarista do Sportv.

Globo alcança mais de 130 milhões de pessoas no Mundial de Clubes

A transmissão do Mundial de Clubes da FIFA 2025 rendeu à Globo um alcance de 131,3 milhões de pessoas, somando os 40 jogos exibidos na TV Globo e os 63 transmitidos pelo sportv. Segundo dados divulgados pela emissora, o número representa uma diferença de 101,3 milhões a mais em comparação ao principal concorrente no streaming, com destaque nos públicos feminino (+435%) e jovem de 18 a 34 anos (+216%). Em dias com jogos, a cobertura da Globo teve um alcance médio diário 10 vezes maior que o do concorrente.

Na TV aberta, a emissora registrou suas maiores audiências diárias e semanais em 10 meses, e a melhor marca mensal em um ano e três meses (média de 14 pontos no horário das 7h às 24h). A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, no dia 29 de junho, rendeu a maior audiência da competição no Painel Nacional de Televisão (26 pontos) e no Rio de Janeiro (38 pontos). Em São Paulo, o pico foi com o duelo entre Palmeiras e Chelsea, em 4 de julho, que marcou 27 pontos.