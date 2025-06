Neto projeta jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira no Real Madrid

O Craque Neto falou sobre um jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira no programa "Os Donos da Bola", na Band, nesta segunda-feira (9). Ele avaliou o momento do jogador e a negociação com o Zenit, da Rússia.

continua após a publicidade

Neto, ao falar sobre a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, comparou Gerson a Bruno Fernandes, da Seleção de Portugal. Além disso, cravou que se o meia do Flamengo realmente voltar para Europa, será vendido para o Real Madrid.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Flamengo parece que está vendendo o Gerson por R$ 158 milhões, né? É um jogador monstruoso, que vai pro Zenit, vai ficar 1 ano e vai para o Real Madrid. Vai ser vendido por R$ 500 milhões.

continua após a publicidade

RJ - RIO DE JANEIRO - 10/05/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X BAHIA - Gerson jogador do Flamengo durante partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Olheiro Lance!: cinco opções para o Flamengo substituir Gerson no mercado

O Flamengo está próximo de perder Gerson para o Zenit. O clube russo sinalizou aos representantes do "Coringa" que pagará a multa rescisória do jogador — fixada em 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) — para contratar o capitão rubro-negro após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Com a possível ida do meio-campista a São Petersburgo, o Mais Querido pode ir ao mercado repor a saída do camisa 8. Por isso, o Olheiro Lance! traz cinco opções para o Flamengo substituir Gerson na próxima janela de transferências. Confira a lista abaixo!

continua após a publicidade

Wendel

Interesse antigo do Flamengo, Wendel pode voltar à pauta do Rubro-Negro em caso de saída de Gerson. Assim como o Coringa, o jogador do Zenit foi revelado pelo rival Fluminense e foi cedo à Europa, vendido ao Sporting, de Portugal. O volante está na Rússia desde 2020 e conquistou quatro campeonatos nacionais.

Recentemente, esteve em vias de se transferir ao Botafogo, mas teve pré-contrato cancelado, pois não poderia jogar o Mundial de Clubes por conta de questões geopolíticas entre os EUA e a Rússia. Para o Rubro-Negro, contudo, isso não seria empecilho, já que a saída de Gerson aconteceria depois da disputa do torneio da Fifa.

➡️John Textor decide vender jogador e causa revolta na torcida

Arthur Melo

Arthur marcou época no Grêmio ao conquistar a Libertadores de 2017. No ano seguinte, foi vendido ao Barcelona por 30 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões pela cotação da época), e foi titular da Seleção Brasileira na conquista da Copa América de 2019. No entanto, após boa temporada de estreia, não conseguiu se firmar na Catalunha e se transferiu à Juventus, onde não conquistou espaço.

Depois de período emprestado no Liverpool, onde pouco jogou, Arthur foi cedido pela Velha Senhora à Fiorentina para a temporada 2023/24 e reencontrou o bom futebol. Foi titular da equipe que chegou à final da Conference League e terminou com o vice-campeonato. De volta à Juve, não foi aproveitado e, em janeiro deste ano, foi mais uma vez emprestado, desta vez ao Girona, da Espanha. O vínculo do brasileiro com a gigante italiana se encerra neste mês, e o Flamengo poderia contratá-lo como agente livre.

Lucas Paquetá

Paquetá vive momento conturbado na carreira. O meia de 27 anos, atualmente no West Ham, responde por acusação de má conduta relacionada a apostas esportivas. A Federação Inglesa (FA) encerrou o julgamento nesta semana, mas adiou novamente a decisão final entre um e dois meses.

Uma investida do Flamengo pelo cria da base seria uma aposta, mas com alto potencial de retorno. A indefinição do caso incomoda o West Ham, e o empréstimo do jogador pode ser uma saída para ambos lados. Para o Rubro-Negro, é a chance de ter um jogador de alto nível que, caso seja inocentado, elevaria tecnicamente o elenco.

Paul Pogba

Nome mais "badalado" da lista, Pogba pode ser opção midiática para o Flamengo. O meia foi peça chave na conquista da Copa do Mundo de 2018 com a França. Pela Juventus, quatro títulos da Série A, além de vencer a Liga Europa e a Copa da Liga Inglesa pelo Manchester United.

Contudo, o craque francês está longe dos gramados desde setembro de 2023, quando foi suspenso preventivamente após reprovar em teste antidopagem. Punido inicialmente por quatro anos, teve pena reduzida para 18 meses e foi liberado para voltar ao futebol em março deste ano. Em janeiro, porém, teve contrato rescindido com a Juve e está sem clube desde então.