Alisson elogia Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Se expressa de um jeito simples’

A Seleção Brasileira segue em preparação para o duelo contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva antes do treino deste sábado (07), o goleiro Alisson Becker comentou sobre a facilidade de comunicação do técnico Carlo Ancelotti.

— Ele ainda não passou pelo trote, mas todo mundo passa por isso, é regra. Tem sido muito bom. É um privilégio trabalhar com um técnico como ele. Antes de trabalhar com ele, só ouvia coisas boas de outros jogadores, especialmente os brasileiros. É algo que impressiona a todos: ele ter vindo para a Seleção Brasileira gera muita expectativa. O que mais me chama a atenção é a simplicidade dele ao se comunicar, seja no dia a dia, nos treinos, nos jogos ou durante a preparação. Ele expressa suas ideias de forma simples e objetiva, o que facilita o entendimento dos jogadores. Muito se fala no nome dele, mas quero destacar também o staff, que tem conduzido o trabalho com muita energia. É um trabalho feito com intensidade e objetivos claros. Um treinador não vence sozinho, mas com uma grande equipe e um grande staff.

Carlo Ancelotti fez a estreia no comando da Seleção Brasileira no empate sem gols diante do Equador. (Foto: Rafael Ribeiro)

O goleiro Alisson ainda explicou que o técnico Carlo Ancelotti focou no sistema defensivo no jogo diante do Equador, na última quinta-feira (05). Os dois times ficaram no empate sem gols, em Guayaquil.

— Demandaria da nossa equipe igualar nos duelos, chegar firme e ser forte. Ele trouxe para essa partida o foco em ter um sistema defensivo sólido, e isso é a base para toda boa equipe. Os jogadores que ele escolheu para atuar nesse jogo desempenharam muito bem esse papel. Claro que sempre há ênfase na última linha. O Casemiro dando sustentação na zaga foi importante. Os atacantes correndo e se dedicando foi necessário nesse jogo. Espero que a gente mantenha essa base no decorrer dos jogos — afirmou o goleiro.

Torcida brasileira:

Alisson também falou sobre a importância de contar com a torcida na Neo Química Arena, palco do último jogo desta Data Fifa.

— O torcedor, eu acredito, tem um papel fundamental no apoio. O futebol não se faz sozinho. Sempre gosto de falar da experiência da pandemia, em que jogamos com o estádio vazio. Ficou evidente que o futebol sem a torcida não é nada. E aqui, dentro da Seleção Brasileira, não é diferente. Acredito que a maioria será de São Paulo, mas contamos com o apoio de todos. Nosso objetivo é muito claro: vencer essa partida — ressaltou o arqueiro.

A Seleção Brasileira está em quarto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo com 22 pontos. São seis vitórias em 15 partidas na competição, além de quatro empates e cinco derrotas.