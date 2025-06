Ronaldinho dá drible desconcertante em segurança de Messi; confira

O rei dos rolês aleatórios ataca mais uma vez. Durante um jogo comemorativo, no Chase Stadium, casa do Inter Miami, o astro Ronaldinho Gaúcho movimentou a internet com um drible desconcertante em cima de Yassine Chueko, segurança de Lionel Messi.

O evento comemorativo, conhecido como The Beautiful Game, reúne craques de várias gerações, além de outras celebridades e influencers do meio do futebol. Estiveram presentes craques como Valderrama, Djalminha, Belletti, Quaresma, John Terry, René Higuita e Claude Makélélé.

Esta é a terceira edição do evento, que acontece no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Na última edição, realizada em Orlando, nomes como Vini Jr, Ronaldo, Cafu, Dybal, Rivaldo e Stoichkov também marcaram presença.

Em suas redes sociais, Ronaldinho postou o lance e levou o público ao delírio. Confira algumas reações dos internautas:

Quem é o segurança do Messi?

Yassine Chueko é um ex-soldado norte-americano e foi escolhido pessoalmente por David Beckham, dono do Inter Miami, para acompanhar todos os passos do craque argentino. Segundo o ‘La Nación’, da Argentina, Yassine é especialista em MMA, Taekwondo e Boxe. Além disso, também possui registro em artes marciais.

Segurança acompanha Messi por todos os lados em Miami. (Foto: Reprodução)

O segurança acompanha Messi em todas as atividades, dentro ou fora de campo. A proteção também vale para a família do jogador. Yassine ficou conhecido nas redes sociais pela postura ao lado do craque argentino.

