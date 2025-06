Daniel Congré, ex-jogador do Montpellier e atualmente coordenador esportivo do Lyon, foi encontrado inconsciente com um facada na região do peito dentro da própria residência nessa segunda-feira (9), na cidade de Pérols, na França. O estado de saúdo de profissional é estável. A polícia local abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do caso. As informações iniciais são do jornal francês 'Le Parisien'.

De acordo com a imprensa local, Daniel Congré perdeu muito sangue por conta do ferimento, que era muito próximo ao coração. Os bombeiros o levaram imediatamente ao Hospital Universitário de Montpellier. Além disso, o Ministério Público da cidade alega, até o momento, que se trata de uma possível tentativa de homicídio.

Carreira de Daniel Congré

Revelado no Toulouse, o francês se destacou pelo Montpellier, onde atuou por quase 10 anos. Em 2024, encerrou sua carreira no Dijon, onde jogou por três temporadas e em seguida pendurou as chuteiras. Em outubro do mesmo ano, aceitou uma proposta para trabalhar no Lyon como coordenador esportivo. Daniel iniciou a carreira como zagueiro central, mas já ocupou diversas funções defensivas por conta da sua versatilidade dentro de campo.

