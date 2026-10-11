Gabigol vira assunto após Atlético-MG x Santos: 'Acabou'
Atacante provocou o Galo mesmo após derrota
O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, Gabigol, autor do gol santista na partida virou assunto após provocar o Galo nas redes sociais mesmo após a derrota. Porém, o clube mineiro não perdoou e devolveu a provocação.
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A inteiração entre Gabigol e o Atlético-MG movimentaram a web, que escolheram seus lados e entraram nas provocações de ambos.
Veja as provocações:
Veja a repercussão:
Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.
Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.
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