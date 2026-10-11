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Gabigol vira assunto após Atlético-MG x Santos: 'Acabou'

Atacante provocou o Galo mesmo após derrota

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 21:47
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Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, Gabigol, autor do gol santista na partida virou assunto após provocar o Galo nas redes sociais mesmo após a derrota. Porém, o clube mineiro não perdoou e devolveu a provocação.

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A inteiração entre Gabigol e o Atlético-MG movimentaram a web, que escolheram seus lados e entraram nas provocações de ambos.

Veja as provocações:

Veja a repercussão:

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.

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Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.

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O Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
O Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
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