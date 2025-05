Gabigol ‘revela’ plano ousado em parceria com Casimiro

Gabigol marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. Após o apito final, em uma entrevista para a Cazé TV, o atacante revelou um plano ousado com a parceria de Casimiro Miguel, dono do canal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a participação no programa "Tempo de Bola", o camisa 9 do Cruzeiro declarou que tem planos de adquirir um time da Kings League junto com o influenciador. A revelação aconteceu em meio a uma resenha com Casimiro Miguel. Veja abaixo o diálogo entre eles:

- Já estou sabendo aí Cazé, que a gente pode virar presidente de um time - iniciou o atacante do Cruzeiro.

- Lá vem. Vamos falar disso depois. Pelo amor de Deus. Tá vendo como é? Mó pressão. Vamos arrumar isso aí depois - respondeu Cazé.

- E se tiver pênalti do presidente, que vai bater é o Cazé - completou Gabigol.

- Aí você está de sacanagem. Eu que vou bater? Tá de brincadeira. Não vou dar esse gostinho para a imprensa. Eu sou contra ela (risos). Vão me chamar de acima do peso. Vão me cornetar - concluiu o influenciador.

continua após a publicidade

Gabigol na Kings League

Caso Gabigol concretize o desenho revelado à Cazé TV, ele seria o segundo jogador profissional a participar diretamente do campeonato. Atualmente, apenas Neymar, do Santos, faz parte do comitê de presidentes de clubes do torneio. O camisa do clube paulista é um dos donos da equipe da Fúria.

Neymar é o único jogador profissional a ser dono de um clube da Kings League (Foto: Reprodução)

➡️ Rodada da Kings League define eliminados e classificados; veja como foi

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

continua após a publicidade

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

A liga brasileira foi criada após a Copa do Mundo ser vencida pelo Brasil, que teve o comando de Kaká, Neymar, Cris Guedes e Gaules. A primeira edição do torneio nacional conta com a presença de 10 clubes.