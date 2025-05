O atacante Gabigol foi o grande nome da vitória por 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Flamengo, neste domingo (4), no Estádio Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. Autor do gol que deu os três pontos ao Cabuloso no último minuto, o camisa 9 protagonizou diversas reações: não comemorou o gol, mandou recado para Rodolfo Landim, ex-presidente do Rubro-Negro, postou foto com a camisa do clube carioca, provocou Casimiro, entre outras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Gabigol entrou na partida aos 43 minutos do segundo tempo, e não teve muitas oportunidades com a bola no pé. No entanto, ele chamou a responsabilidade e foi cobrar pênalti para a Raposa contra o ex-clube. Após defesa de Rossi na cobrança, o atacante, no rebote, balançou a rede. Confira a repercussão:

Gabigol reafirma respeito ao Flamengo, e diz: ‘Meu problema foi com o presidente’

Ex-jogador do Flamengo e agora no Cruzeiro, Gabigol fez questão de declarar seu amor e carinho ao Rubro-Negro e explicou o motivo pelo qual não comemorou o gol: o atacante garantiu que o único problema que teve no clube carioca foi com o ex-presidente Rodolfo Landim.

continua após a publicidade

- Não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time onde eu mais joguei, foi o time que me deu tudo. Eu vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica também. O que aconteceu comigo foi com o presidente. Não foi com o resto das pessoas, com o clube em si - disse Gabigol, em entrevista ao canal "CazéTV".

- O Flamengo é meu time do coração, como Santos também é. Todo mundo sabe do meu amor, do meu carinho pelo Flamengo, o quanto amava jogar lá. Me sinto carioca. Então é claro que tem um gostinho diferente. Mas futebol é assim. Inevitável - comentou.

continua após a publicidade

Gabigol publica foto com camisa do Flamengo e movimenta torcedores

Logo após a vitória, Gabigol publicou várias fotos nas redes sociais, e em uma delas, apareceu com uma camisa do Flamengo amarrada no pescoço. Bastou uma foto para os torcedores do Rubro-Negro se agitarem na web.

Até o fim da noite de domingo, a publicação de Gabigol na rede social "X" já ultrapassava a marca de 15 mil curtidas, com mais de dois mil compartilhamentos. O atacante também publicou a imagem com a camisa do clube carioca nos stories do Instagram.

Gabigol publica foto com uma camisa do Flamengo amarrada no pescoço na vitória do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabigol provoca Casimiro após Cruzeiro x Flamengo

Após o fim de Cruzeiro e Flamengo, que marcou o reencontro de Gabigol com o ex-clube, o jogador entrou ao vivo na transmissão da Cazé TV e interagiu com Casimiro, com direito a provocação. Confira o diálogo que começou com o comentarista exaltando o gol do camisa 9.

- Os caras do grupo aqui: "C*****, não é possível perder o…’ — toma, gol no rebote!

Eu fico feliz, Guilherme Beltrão, porque fazia muito tempo que eu não comemorava um gol do Gabigol. Fazia muito tempo, Gabi, que eu não comemorava um gol desse jeito - disse Casimiro.

"Você já sofreu muito", disse Gabigol, interrompendo o comentarista, por conta do time do coração do comentarista, o Vasco da Gama. O centroavante, quando vestia a camisa do Flamengo, foi um grande carrasco do Cruz-Maltino.

O quem vem por aí?

As próximas partidas de Cruzeiro e Flamengo são por competições internacionais. Enquanto a Raposa visita o Mushuc Runa, do Equador, pela Sul-Americana, o Rubro-Negro vai até a Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Ambos os jogos serão na quarta-feira.