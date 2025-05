Ex-jogador critica declaração de Gabigol após Cruzeiro x Flamengo

Autor do gol da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesse domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão, Gabigol foi perguntado na saída do campo sobre a relação com o ex-clube, onde conquistou 13 títulos. O camisa 9 não titubeou ao revelar que ainda assiste aos jogos e comemora as vitórias do rubro-negro carioca. Tal fala incomodou o ex-jogador e agora comentarista Ramon Motta, que expôs sua visão durante o programa 'Seleção SporTV'.

- O Gabigol, com a camisa do Cruzeiro, falou que torce para o Flamengo, que comemora e vê todos os jogos. Ele falou muito do Flamengo. Eu, se fosse torcedor do Cruzeiro, falaria: 'Opa, calma aí'. Eu sei que ele tem identificação com o Flamengo, é normal o jogador se sentir à vontade no clube que ele foi campeão, onde ele é muito ídolo, mas ele está vestindo a camisa do Cruzeiro agora. Ele tem que dar uma ponderada nas falas - opinou Ramon.

Declaração de Gabigol

Após a partida, Gabriel Barbosa comentou sobre a atitude, e reafirmou que o seu problema com o Flamengo foi apenas com o ex-presidente Rodolfo Landim, que por algumas vezes demonstrou ao jogador e seu estafe o desejo de renovar o contrato (o que não aconteceu).

- Não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time onde eu mais joguei, foi o time que me deu tudo. Eu vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica também. O que aconteceu comigo foi com o presidente. Não foi com o resto das pessoas, com o clube em si - disse Gabigol, em entrevista ao canal "CazéTV".