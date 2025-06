Astro da NBA brinca com Vini Jr após receber camisa da Seleção Brasileira

Vini Jr presenteou Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks da NBA, com uma caixa de presentes com acessórios da Seleção Brasileira. Dentro do objeto tinha uma camisa, um boné e uma chuteira. Nas redes sociais, o grego publicou um vídeo recebendo o agrado e destacou um "erro" no envio.

Giannis notou que a camisa estava pequena para ele. Ao compartilhar o momento, o jogador brincou com o fato e apareceu na filmagem com a roupa bastante apertada. Ele aproveitou o momento para tirar sarro de Vini Jr.

- Dá para ver que a camiseta é um pouco pequena. É um pouco pequena, mas tudo bem, cara. Quem sabe um dia você fique do meu tamanho Vini. Quem sabe, né? Tô brincando. Boa sorte com tudo. Até mais - brincou o jogador.

Nos comentários da publicação, Vini Jr respondeu o amigo. Ele riu da brincadeira e declarou ser fã do astro da NBA: “Hahaha. Precisamos jogar juntos, mano!!! Obrigado!! Eu te admiro!!!".

Giannis Antetokounmpo com camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Vini Jr no Mundial de Clubes

O astro da Seleção Brasileira se encontra na disputa do novo Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (26), o clube espanhol define a classificação para as oitavas de final do torneio da Fifa. A partida entre Real Madrid e RB Salzburg acontece às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos.

Para alcançar a próxima fase do torneio a equipe espanhola precisa apenas de um empate. Em caso de derrota, o time merengue dependerá do resultado entre Al Hilal e Pachuca. Neste cenário, o clube da Arábia Saudita precisaria perder o confronto.