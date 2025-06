Jogador do futebol inglês nocauteia mulher em briga

De férias, o jogador Kian Harratt, do Oldham Athletic, da Inglaterra, protagonizou uma briga generalizada. O conflito aconteceu, na última quarta-feira (25), em uma piscina dentro de um hotel em Ibiza, na Espanha. Vídeos compartilhados nas redes sociais e confirmados pelo jornal "Daily Mail" flagraram o ato do atleta.

O embate começa com um bate-boca entre dois grupos de homens. Em um primeiro momento, Kian Harratt se apresenta longe da discussão. Porém, quando o atrito parecia estar resolvido, o atacante joga uma cadeira em direção a uma mulher, que aparentava tentar separar os rapazes.

O objeto acerta o rosto da moça, que desmaia no chão ao lado da piscina. A ação do jogador faz o conflito, voltar à tona. O vídeo publicado nas redes sociais termina com um responsável da piscina pedindo para o atleta se retirar do local. Veja abaixo:

Jogador se manifesta

Em depoimento divulgado pelo "Daily Mail", da Inglaterra, Harratt se mostrou arrependido. Através de uma publicação nas redes sociais, o atacante se isentou de culpa sobre a origem do conflito e narrou a sequência dos fatos antes da briga registrada.

- Um dos meus amigos, que, aliás, tem apenas 18 anos, pulou na piscina e um rapaz começou a espirrar água nele, dando risada como se faz nas férias, e depois parou! Depois disso, meu amigo saiu da piscina e o grandalhão gritou para ele: "O que você está olhando?", então, obviamente, meu amigo disse a ele: "Estou olhando para você". O cara então se virou e começou a andar em direção ao meu amigo - contou o jogador, antes de completar.

- O vídeo foi interrompido, mas depois disso, obviamente, como qualquer amigo normal faria, nós o apoiamos. Tentei ficar fora do caminho porque não queria problemas. Uma cadeira foi arremessada em minha direção, então peguei a cadeira e a joguei para trás, e ela acidentalmente atingiu a mulher que, como você pode ver, caiu com facilidade, mas, além disso, pedi desculpas e me senti péssimo - concluiu.

Kian Harratt em festa durante às férias (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Kian Harratt?

O atacante inglês, aos 23 anos, é destaque da divisões inferiores do futebol da Inglaterra. O conflito em Ibiza aconteceu apenas três semanas depois do atacante ser decisivo da classificação do Oldham Athletic a quarta divisão do Campeonato Inglês. Harratt foi herói do acesso ao marcar o gol da vitória sobre o Southend United por 3 a 2, no tradicional Wembley Stadium.