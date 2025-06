Perfil da Inter de Milão provoca River Plate após vitória no Mundial de Clubes

A Inter de Milão venceu o River Plate por 2 a 0, na última quarta-feira (26), no Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos. Com o resultado, a equipe italiana avançou para as oitavas de final do Mundial de Clubes e eliminou o clube argentino, o que gerou provocações nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Minutos após a confirmação da vitória, o perfil oficial da Inter de Milão publicou uma imagem de um passarinho. O tom de provocação da publicação foi reflexo da partida. Dentro de campo, as equipes protagonizaram um confronto bastante disputado.

Entradas duras e desentendimentos entre os jogadores foram intensos ao longo dos 90 minutos. Não a toa, o River Plate chegou a terminar a partida com dois atletas expulsos: Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel. Além disso, após o apito final Marcos Acuña e Denzel Dumfries quase iniciaram uma briga.

continua após a publicidade

Todo o cenário caótico marcou o existência de um clima de rivalidade entre as duas equipes. Ao final do confronto, a Inter de Milão aproveitou o momento para realizar a última provocação; veja abaixo:

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Inter nas oitavas do Mundial de Clubes

Com a vitória sobre o River Plate, o clube italiano se classificou para a próxima fase do torneio da Fifa, no primeiro lugar do Grupo E. Agora, a equipe de Milão se prepara para enfrentar o Fluminense nas oitavas de final. O confronto entre as equipes acontece na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte.

continua após a publicidade