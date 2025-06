Casagrande revela ‘arma’ do Flamengo para o jogo contra o Bayern no Mundial

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentarão, no domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O clube alemão perdeu para o Benfica e terminou em segundo do grupo C. Walter Casagrande revelou, nesta quarta-feira (25), uma "arma" do Rubro-Negro para o duelo.

continua após a publicidade

Um cenário inesperado se desenhou na última rodada da fase de grupos. Agora, dois gigantes do futebol mundial vão entrar em rota de colisão logo nas oitavas de final. Flamengo e Bayern jogarão a vida no Hard Rock Stadium, em Miami.

➡️Torcedores do Bayern reagem a confronto com Flamengo: ‘Derrotado’

No programa News Esporte, no canal UOL Esporte, Walter Casagrande disse que o Flamengo tem uma arma especial para enfrentar o Bayern de Munique.

continua após a publicidade

- O calor é uma arma que o Flamengo tem, indiscutível. É uma arma favorável ao Flamengo. O Flamengo é de uma cidade quente. O time treina, na pré-temporada, em um calor gigantesco. O inverno no Brasil é curtinho, e a maioria dos jogos que o Flamengo faz em casa, é com um calor de 25, 26, e quando chega dezembro é 30, 32°C - revelou Casagrande.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Análise do setorista: o que esperar do jogo entre Bayern e Flamengo pelo Mundial?

Com o encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Flamengo muda o foco para o jogo decisivo com o Bayern de Munique, pelas oitavas de final. A bola rola às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Durante a live do Lance!, na manhã desta quinta-feira, os convidados analisaram esse confronto. Confira.

continua após a publicidade

Diretamente de Orlando, o setorista do clube, Lucas Bayer, comentou sobre a reapresentação da equipe e analisou o início da preparação do Mengão para o jogo decisivo entre Flamengo e Bayern.

- O Flamengo se reapresentou ontem, na parte da noite. No time do Flamengo, a gente percebeu um semblante de um clima leve, como tem sido durante todo o Mundial. Imaginávamos que nesse primeiro dia de preparação para o jogo contra o Bayern, seria algo mais calado, mas estava um clima muito leve. Tava muito quente e isso é algo que vale registrar. O Flamengo tinha um treino para hoje, às 17h e passou para 19h, justamente por conta da alta temperatura. A expectativa é que no domingo, em Miami, também faça muito sol - destacou.

Durante o bate-papo, Bayer destacou a expectativa dos torcedores rubro-negros presentes nos Estados Unidos. Segundo ele, a vitória contra o Chelsea, na fase de grupos, mostrou que o Flamengo tem condições de competir contra equipes europeias.

- Conversando com alguns torcedores, a impressão que eu tenho, é que eles acreditam em uma classificação contra o Bayern. Estão bem confiantes, até por conta do resultado contra o Chelsea, que ficou bem claro que o Flamengo tem condições de bater de frente com os europeus - disse Lucas Bayer.

Questionado sobre um possível personagem que pode decidir o confronto, Bayer foi direto ao responder. Ele elegeu Bruno Henrique como o responsável por ajudar o Flamengo nesta partida e destacou a ligação do atacante com a Nação.

- Bruno Henrique. Até aproveitando para falar sobre aqui, é impressionante a ligação do torcedor do Flamengo com ele. O jogo contra o Chelsea, ele foi fundamental para carimbar ainda mais isso, o fator decisivo do Bruno Henrique foi muito importante. A idolatria que ele tem com o torcedor é algo fantástico, registramos ele na Times Square, em Nova York, e cada torcedor do Flamengo que o parava, ele atendia com um sorriso no rosto. Além da importância que ele tem dentro do campo, é um cara que fora dele consegue se aproximar ainda mais do torcedor, algo que é muito bacana. Acredito que pode ser o grande nome do time contra o Bayern, ele entende o que o “rubro-negrismo”, como falamos, e pode ajudar muito o Flamengo - comentou o setorista.