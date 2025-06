Jade Barbosa, do Flamengo, atualiza status da primeira gravidez; veja foto

Jade Barbosa, atleta de ginástica do Flamengo e medalhista olímpica, atualizou o status da sua primeira gravidez nesta quinta-feira (26). Ela publicou, nas redes sociais, uma foto com a barriga já demonstrando os primeiros sinais de gestação.

Casada com o empresário Leandro Fontanesi, a ginasta de 33 anos está afastada do esporte desde as Olímpiadas de 2024, em Paris, quando conquistou o bronze olímpico por equipes com a delegação brasileira.

Em dezembro, Jade precisou ser submetida a uma cirurgia depois de sofrer uma parcial no ligamento cruzado anterior. Apesar do tempo fora do tablado, a brasileira já deixou claro que não pretende se aposentar do esporte agora.

Depois de anunciar sua primeira gravidez, no começo de junho, Jade publicou no Instagram um 'story' da barriga 100% atualizada. Veja abaixo.

Veja publicação de Jade Barbosa, do Flamengo, sobre sua primeira gravidez

Jade Barbosa está grávida pela primeira vez (Reprodução redes sociais)

Conheça a trajetória brilhante de Jade Barbosa na Ginástica Artística

Jade é considerada uma das grandes atletas da história da Ginástica Artística brasileira. Ela ajudou a elevar o nível do esporte no país e é exemplo de uma rara e admirável longevidade na modalidade. Em mais um episódio do quadro "Estrelas Nacionais", o Lance! te explica o porquê.

Em 2007, com apenas 16 anos de idade, Jade conquistou uma medalha de bronze na disputa individual geral do Campeonato Mundial de Stuttgart, na Alemanha, e se tornou a primeira brasileira a subir ao pódio da categoria mais importante da competição. A primeira ginasta a repetir a marca foi Rebeca Andrade, com o ouro inédito em 2022.

No ano seguinte, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, obteve a melhor colocação do Brasil no individual geral até então, o 10º lugar. Jade Barbosa também fez parte da primeira Seleção Brasileira a chegar em uma final olímpica na disputa por equipes. Após o evento, a atleta sofreu uma grave lesão no pulso que poderia interromper a sua carreira, mas conseguiu dar a volta por cima.

Fora dos Jogos de Londres, a carioca Jade Barbosa esperou oito anos para retornar às Olimpíadas, justamente em casa na Rio-2016. Oito anos depois, a brasileira deve fazer a terceira participação no evento poliesportivo mais importante do mundo. Em Paris 2024, a veterana conquistou o bronze olímpico por equipes com a delegação brasileira.