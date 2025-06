Erro de brasileiro em Juventus x Manchester City viraliza

Manchester City e Juventus se enfrentam, nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. No primeiro tempo do confronto, o goleiro Ederson protagonizou um erro na saída de bola que originou um gol do time italiano.

O lance aconteceu aos 10 minutos de jogo. Na ocasião, o Manchester City vencia a partida por 1 a 0, mas viu a Juventus deixar o placar empatado após um erro crucial do brasileiro. O arqueiro foi realizar um passe no meio de campo mas a marcação afançada do adversário previu o gesto.

Como resultado, Koopmeiners conseguiu dominar livre o passe do goleiro e arrancar em direção ao gol. Ao se aproximar da meta, o meia finalizou forte e não deu chances para Ederson realizar a defesa do arremate. O lance viralizou nas redes sociais; veja a repercussão abaixo: